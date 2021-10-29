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Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota, gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nda dördüncü aracını kullanmak için Takamoto Katsuta'nın hizmetlerini elinde tuttu.

Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek

Toyota'nın yaptığı açıklamayla birlikte bu yılki Safari Rallisi'nde podyuma çıkan ve Toyota ile ilk kez WRC'de tam sezon yarışan Katsuta, gelecek yıl da takımın dördüncü Toyota Yaris WRC'sini kullanmaya devam edecek.

Japon sürücü, Toyota ile ilk rallisine 2019'da katıldı ve o son iki yıldır Toyota Gazoo Racing WRC Challenge adı altında mücadele eden B takımıyla yarışıyor.

Fakat Katsuta artık yardımcı pilot olarak Daniel Barritt ile de değil, Aaron Johnston ile takım arkadaşı olacak. Barritt, boyun ve sırt ağrıları yaşadığı Estonya Rallisi'nden bu yana Katsuta'nın yanında yer almıyordu.

Keaton Williams, Belçika'da Barritt'in yerini alsa da o da kişisel sorunlarla Akropolis Rallisi'ne katılmadı. Sonuç olarak Johnston, bu ayın başlarındaki Finlandiya Rallisi'nde Katsuta'nın yardımcı pilotu oldu.

Katsuta, "Gelecek yılı ve hem çok ilginç hem de zorlayıcı olacak yeni nesil araçları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Değişecek çok şey var ve araçların nasıl hissettirdiğini ve neler başarabileceğimizi görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ayrıca Aaron ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum; Zaten çok iyi bir ilişkimiz var ve birlikte daha fazla ralli yaptıkça, bu bağın da daha da kuvvetleneceğine eminim."

"2016'dan bu yana verdiği büyük destek için Dan'e çok teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı, birlikte başardığımız tüm bu iyi sonuçların hiçbirini elde edemezdim."

"Bana çok tavsiye verdi ve çok eğlenceli anlar yaşadık. Aracın dışında da yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

"Toyota Gazoo Racing'e destekleri için teşekkür ederim. Bu ekiple çalıştığım için çok mutluyum ve iyi sonuçlar almak için çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Gelecek yıl Toyota'nın ilk iki aracında Elfyn Evans ve Kalle Rovenpera yarışırken, üçüncü aracı Sebastien Ogier ile Esapekka Lappi paylaşacak.

 

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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