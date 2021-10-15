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WRC / İspanya Rallisi Haberler

İspanya Rallisi: Evans, Neuville’in önünde lider

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İspanya Rallisi’nde cuma gününün sabah bölümünü etkileyici bir hızla ilk sırada tamamlarken, şampiyonadaki rakibi ve takım arkadaşı Sebastien Ogier üçüncü sırada yer alıyor.

İspanya Rallisi: Evans, Neuville’in önünde lider

Toyota ikilisi, şampiyonluk için savaşıyor ve Ogier bu hafta sonu Evans’tan 6 puan daha fazla alırsa sekizinci şampiyonluğunu garantiliyor.

Finlandiya Rallisi’nin galibi Evans, İspanya’da da hızlı bir başlangıç yaptı ve sabah bölümünü Hyundai sürücüsü Thierry Neuville’in 7.9 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Ogier, takım arkadaşına göre zorlandığı sabah bölümünün ardından 12.6 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Yerel kahraman Dani Sordo, Hyundai ile beraber dördüncü sıranın sahibiyken, Toyota’nın genç yıldızı Kalle Rovanpera beşinci, spin atan Ott Tanak altıncı sırada.

En iyi M-Sport Ford sürücüsü konumundaki Adrein Fourmaux yedinci sırada ralliye devam ederken, takım arkadaşı Gus Greensmith sekizinciliği elinde tutuyor.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise çaylak Hyundai sürücüleri Oliver Solberg ve Nil Solans.

Toyota’nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta ilk etapta bariyerlere çarparak kaza yaptı ve ralliye çok erken veda etti.

İspanya Rallisi, öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 3 etapla devam edecek.

Etap galipleri:

1. etap: United Kingdom E. Evans

2. etap: United Kingdom E. Evans / Belgium T. Neuville

3. etap: United Kingdom E. Evans

Spain İspanya Rallisi - 3. etabın ardından klasman:

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Photo by: Toyota Racing

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