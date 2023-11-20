Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak

Son WRC şampiyonu Toyota, geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da düzenlenen sezon finalinin ardından gelecek yıl için Rovanpera, Elfyn Evans, Ogier ve Takamoto Katsuta ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Rovanpera, Evans ve Ogier'in her biri bu yıl üç zafer aldılar ve Toyota'nın altıncı dünya şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldular.

Sürücüler şampiyonluğunu ilan eden Rovanpera, beklendiği üzere Japon üretici ile yeni kontratı imzaladı fakat 2024'te sadece yarım sezon yarışacak.

Evans ve Katsuta tam sezon yarışırken, Ogier son iki yılda olduğu gibi gelecek yıl da belli rallilere katılacak ve üçüncü aracı Rovanpera ile paylaşacak.

Rovanpera, çok yıllık anlaşma kapsamında 2025'te WRC'de tam sezon mücadele edecek. Bu da sadece bir yıl için yarım sezon yarışma kararı aldığı anlamına geliyor.

23 yaşındaki Fin sürücü, 2020 yılında Toyota ile WRC'ye yükseldi ve son iki sezonda iki şampiyonluk aldı. Toplamda 11 yarış kazanan Toyota sürücüsü, WRC tarihinde dünya şampiyonluğunu koruyan altıncı sürücü oldu.

Rovanpera, "TGR-WRT ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığım ve takımla çalışmaya devam edeceğim için gerçekten heyecanlıyım."

"Gelecek yıl sadece bazı rallilerde yarışacağım ve bunu yapmamın en büyük nedeni 15 yıldır ralli aracı kullanıyor olmam, ki bu oldukça uzun bir süre. Son sezonlar elbette muhteşem olsa da, zihinsel ve fiziksel olarak gerçekten zorlayıcı oldu."

"Bu yüzden enerjimi geri kazanmak için bir yıl ara vermenin ve ertesi yıl şampiyonluk için yine tam performansla mücadele etmek üzere tam zamanlı olarak yarışmanın en iyisi olacağını hissettim." dedi.

Diğer tarafta Ogier'in yarım sezon yarışmanın sunduğu iş yaşamı dengesini sevdiği için bir yıl daha aynı görevde kalması bekleniyordu.

Ogier, "Takımla olan ilişkimi gerçekten seviyorum; benim için TGR tulumunda kalmak istediğim konusunda hiç şüphe yoktu."

"Bu tür bir programın bana sağladığı dengeden gerçekten keyif alıyorum ve önümüzdeki sezon da bu açıdan oldukça benzer olacak." dedi.