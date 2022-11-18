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Katsuta, 2023 sezonundan itibaren üçüncü Toyota'nın direksiyonuna geçecek

Toyota, bu sezonu dördüncü araçta geçiren Takamoto Katsuta'nın ana takıma yükseltildiğini ve üçüncü aracı Sebastien Ogier ile paylaşacağını resmen açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Katsuta, 2023 sezonundan itibaren üçüncü Toyota'nın direksiyonuna geçecek
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Tam zamanlı bir koltuk arayan Esapekka Lappi'nin Ott Tanak'tan boşalan Hyundai koltuğuna geçeceğinin neredeyse kesinleşmesiyle birlikte Toyota'da üçüncü aracın bir koltuğu boşta kalmıştı. 

Bu koltuk için Tanak da dahil olmak üzere birçok sürücünün ismi anıldı; ancak en kuvvetli aday, dördüncü Toyota ile çok iyi bir sezon geçiren ve takımın kendisine koyduğu iki podyum hedefine ulaşarak şampiyona beşinciliğine uzanan Katsuta idi.

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Gençliğini açık kokpit serilerinde geçiren ve ralli yapmaya nispeten geç bir yaşta başlayan Katsuta, WRC'deki üçüncü sezonunda büyük bir istikrar ortaya koydu ve ralli dışı kaldığı Yeni Zelanda Rallisi hariç tüm yarışlardan puanla ayrılmayı başardı.

İstikrarının ödülünü alan Katsuta, birkaç saat önce yapılan açıklamayla resmi olarak Toyota fabrika takımına yükseltildi. Ogier'in mücadele etmediği rallilerde üçüncü aracın koltuğunda oturacak olan Katsuta, diğer rallilerde ise dördüncü aracın koltuğuna geçecek ve yine tam zamanlı yarışıyor olacak.

Katsuta "Kariyerim için önemli bir adım atacağım, bundan ötürü çok heyecanlıyım."

"Takımda bu tür bir role sahip olmak benim için büyük bir hedefti. Toyota Gazoo Racing'e bana böyle harika bir fırsat verdiği için teşekkür etmek istiyorum."

"Elbette eskisinden biraz daha fazla baskı altında olacağım ama gelecek sezona hazırlanmak ve takım için yapabileceğim en iyi işi yapmak için sıkı çalışmaya devam etmek konusunda motiveyim." dedi.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Katsuta'nın ana takıma yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemeyen takım patronu Jari-Matti Latvala, Japon sürücünün takımlar şampiyonluğunu korumalarına büyük katkı yapacağını düşünüyor.

Latvala, "Takım olarak 2022'de son derece iyi bir sezon geçirdik."

"Üst üste üç kez tüm kulvarlarda şampiyon olmak büyük bir hedef, ancak gelecek sezon hedefimiz kesinlikle bu olacak. Bunu başarmak için birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Takamoto'yu Sebastien ile aynı aracı paylaşması ve deneyim kazanması için ana kadromuza katmak çok güzel. Onun bu adımı atması için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz."

"Kendisi geçtiğimiz sezonun en istikrarlı sürücüsüydü, dolayısıyla takıma iyi puanlar getirebileceğinden eminiz."

"Diğer sürücülerimizin hepsi ralli kazanabileceklerini ve şampiyonluk için mücadele edebileceklerini kanıtladılar. Kalle şampiyonluğunu korumak için mücadele edecek, yine de halen çok motive ve direksiyonda olmayı çok seviyor." 

"Öte yandan Elfyn için 2022 sezonu kolay geçmedi ama sezonu kendini iyi hissederek bitirdi ve 2023'te güçlü olacağından eminiz. Son olarak Seb, yarı sezonda bile kazanacak hıza sahip olduğunu gösterdi ve takıma çok şey katıyor." dedi.

WRC 2023 sürücü kadroları şu şekilde

Toyota
Kalle Rovanpera
Elfyn Evans
Takamoto Katsuta
Sebastien Ogier [yarı zamanlı]

Hyundai
Thierry Neuville
Esapekka Lappi
Dani Sordo/Craig Breen

M-Sport Ford
Henüz resmi bir açıklama yok.

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