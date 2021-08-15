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WRC / Belçika Rallisi Etap raporu

Belçia Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier lastik patlattı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ypres Rallisi'nde Belçikalı Thierry Neuville fırtınası devam etti ve Belçikalı sürücü, pazar sabahı yapılan son etapların ardından galibiyete çok yaklaştı.

Belçia Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier lastik patlattı

Kendi ülkesinde yarışan yerel kahraman Neuville, pazar günü Formula 1 Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa Francorchamps'ta gerçekleştirilen pazar sabahı etaplarında güçlü bir tempo ortaya koydu ve liderliğini daha da artırdı.

Günün ilk etabı olan 17. etapta Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, 5 dakika 6.2 saniye ile ilk sırada yer alırken, Ott Tanak 1.3 saniye geride ikinci ve Thierry Neuville 1.4 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın geçen bu etabı Elfyn Evans 1.6 saniye geride dördüncü bitirdi. Craig Breen ise yaptığı hatanın ardından Neuville'e 6.2 saniye vakit kaybederek altıncı oldu.

Böylelikle 17. etabın ardından Neuville ve Breen farkı 16.3 saniyeye çıkarken, üçüncülük için çekişen Evans ve Rovanpera arasında 1.7 saniye kaldı.

Ogier'in podyum umutları, bu etapta  lastik patlatması ve 14.1 saniye geride kalınmasıyla beraber neredeyse suya düştü.

18. etabın galibi, Hyundai sürücüsü Ott Tanak oldu. Estonyalı pilotu 0.5 saniye geriden Rovanpera, 2.9 saniye geriden Breen, 4.3 saniye geriden Neuville, 5.4 saniye geriden Ogier ve 6.1 saniye geriden Evans takip etti.

Bu sonuçlarla genel klasmanda Neuville ve Breen arasındaki fark 14.9 saniyeye inerken, Rovanpera, Evans'ı geçti ve üçüncülüğü aldı.

Sabah yapılan son etapta bir kez daha Tanak zaferi vardı ve onu sadece 0.7 saniye geriden Neuville takip etti.

Rovanpera bu etabı 2 saniye geride üçüncü bitirirken, 3.1 saniye geride kalan Evans dördüncü ve 3.5 saniye geride Ogier beşinci oldu.

Breen bu etabı 10.1 saniye geride ancak sekizinci sırada bitirdi ve bitime bir etap kala Neuville galibiyet mücadelesinde rahatlamış oldu.

Öğleden sonra yapılacak final etabı öncesinde Neuville, 24.3 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Breen şu anda üçüncü sıradaki Rovanpera'nın 17.5 saniye önünde yer alıyor. Üçüncülüğü Evans'tan alan Rovanpera, takım arkadaşıyla arasını 5 saniyeye kadar çıkardı.

Ogier ise Evans'ın 10.6 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Tanak ise, yaklaşık 4 dakika geride genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor.

WRC2'de Oliver Solberg'in servis parkta Hyundai'sini çalıştıramamasının ardından ralliye veda etmesiyle, liderlik Jari Huttunen'e geçti.

Etap galipleri:

17. etabın galibi: Finland K. Rovanperä

18. etabın galibi: Estonia O. Tänak

19. etabın galibi: Estonia O. Tänak

Belgium 19. etabın ardından klasman:

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