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WRC / Belçika Rallisi Yarış raporu

Ypres Rallisi: Neuville, 2020 Monte Carlo'dan sonra ilk zaferini aldı, Hyundai duble yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı olan Ypres Rallisi'nde zafer Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in oldu.

Ypres Rallisi: Neuville, 2020 Monte Carlo'dan sonra ilk zaferini aldı, Hyundai duble yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı bu hafta sonu Spa Francorchamps'ın da dahil olduğu pek çok zorlu etabı içerisinde barındıran Belçika'da gerçekleştirildi.

Rallinin yıldızı, ilk günden beri hatalardan uzak durmayı başaran ve pek çok pilotun aksine belalardan uzak kalan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu.

Safari Rallisi'ni son güne kadar lider götüren ve son günde aldığı hasarın ardından ralliye veda eden Neuville, kendi ülkesinde son güne 10 saniyeye yakın farkla lider girdi.

Sabahki etapların ardından farkı 20 saniyenin üzerine çıkaran Neuville, Power Stage etabında da hatasız bir sürüş çıkardı ve kendi ülkesinde kazandı.

Neuville böylelikle 2020 Monte Carlo Rallisi'nden bu yana ilk Dünya Ralli Şampiyonası zaferini kazandı. Ayrıca Hyundai de bu yılki Arctic Finlandiya Rallisi'nden bu yana ilk galibiyetini alarak şampiyonluk savaşına tutunmuş oldu.

Neuville, topladığı puanlarla beraber şampiyonluk savaşında Sebastien Ogier ile arasındaki puan farkını 38'e indirdi ve Elfyn Evans ile puanını eşitledi.

Hyundai sürücüsü Craig Breen de yine rallinin yıldızlarından biriydi. İrlandalı sürücü, bu hafta sonu üçüncü Hyundai i20 WRC Coupe'yi sürüyordu ve rallinin başından beri Neuville'in en yakın takipçisiydi.

Hyundai, sürücülerine pozisyonlarını koruma talimatı vermişti ve Breen, son günde Neuville ile aradaki farkı kapatmaya odaklanmadı. Bunun yerine kalan etapları sorunsuz şekilde geçerek ralliyi ikinci sırada noktalamaya çalışan Breen, sürprize izin vermeyerek arka arkaya ikinci podyumunu kazandı.

Bu, Hyundai'nin Ypres Rallisi'ni dubleyle tamamladığı anlamına geliyordu.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Heyecan dolu üçüncülük savaşının galibi, Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera oldu. Sebastien Ogier'nin lastik patlatmasıyla biraz rahatlayan Rovanpera, sabah yapılan etapların çoğunda Elfyn Evans'ı geçti ve genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.

Son etapta hata yapmayan Finlandiyalı sürücü, ralliyi bu pozisyonda tamamlayarak Toyota'ya en azından podyum getirdi.

Evans, genel olarak son günde Toyota'sından pek mutlu görünmüyordu ve Rovanpera ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Düzenli şekilde Finlandiyalı sürücüye geçilen Evans, sonuç olarak ralliyi dördüncü sırada bitirdi.

Ogier, güne şanssız şekilde başladı ve lastik patlatmasının ardından podyum şansını yitirdi. Son etapta iyi bir performans gösteren şampiyona lideri, buna rağmen ralliyi beşinci sırada bitirdi.

Altıncı sırada ise cumartesi günü lastik patlatan ve üç dakika zaman kaybeden Hyundai sürücüsü Ott Tanak yer aldı.

İlk beşe girenlerin puan kazandığı Güç Etabı'nı ise Tanak kazandı. Estonyalı sürücü böylelikle hafta sonunu 13 puanla kapattı.

Güç Etabı'nı Ogier ikinci bitirip fazladan dört puan kazanırken, Neuville üçüncü bitirip üç puan, Rovanpera  ikinci bitirip iki puan kazandı. Son puan ise bu etabı beşinci bitiren Evans'a gitti.

Bu sonuçların ardından Ogier, aynı puanda bulunan Evans ve Neuville'in 38 puan önünde şampiyonayı lider götürmeye devam ediyor.

Rovanpera bitime dört ralli kala 63 puan geride kalırken, Tanak da 75 puan geride beşinci sırada yerlıyor.

Şanssızlıklarla boğuşan M-Sport Ford sürücüleri Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith, ralliden puansız ayrıldılar. Aynı şekilde Takamoto Katsuta da ilk günde yaptığı kaza sonrası ralliyi erken kapadı.

WRC3'te zafer Yohan Rossel'in olurken, WRC2'de galibiyet Jari Huttunen'in oldu.

WRC'de sezonun bir sonraki ayağı 9-12 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

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