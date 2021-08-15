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WRC / Belçika Rallisi Haberler

Neuville: "Henüz biten bir şey yok"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Thierry Neuville, Hyundai ile lider götürdüğü Ypres Rallisi'nde iyi bir tempoya sahip olsa da, henüz hiçbir şeyin bitmediğinin farkında.

Neuville: "Henüz biten bir şey yok"

Yerel kahraman, geçen yılki Monte Carlo Rallisi'nden bu yana hiç zafer alamazken, Hyundai Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'nden bu yana galibiyet elde etmeyi başaramadı. Neuville, pazar günü ünlü Spa-Francorchamps pistinde yapılacak dört etapta hata yapmadığı takdirde bu şanssız serisine son verecek.

Neuville şimdiye kadar hatsız bir performans sergileyerek, toplamda yedi etap zaferi elde etti ve takım arkadaşı Craig Breen ile arasında 10.1 saniyelik fark var. Üçüncü sıradaki Elfyn Evans ise 42.4 saniye geride.

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, Neuville ve Breen üzerindeki baskıyı azaltmak için sürücülerine bu pozisyonları korumaları talimatını verdi.

Hyundai son dört rallide galibiyete çok yakın olsa da pek çok şanssızlıkla bu fırsatları kaçırmıştı ve Neuville, bunlar göz önüne alındığında galibiyeti düşünmek istemiyor.

Neuville, Haziran ayındaki Safari Rallisi'nde rahat bir galibiyet alacak gibiydi fakat son gün arka süspansiyonunun kırılmasıyla ralliye veda etti.

Neuville, "İyi hissettiriyor ama aynı zamanda daha bir gün olduğunu, farklı etaplar, yeni bir tarz ve ortam olacağının da farkındayım."

"Şimdiye kadar sürüş yaptığımız etaplardan çok farklı olacaklar. Bu yüzden henüz hiçbir şey bitmedi. Akıllı davranmalıyız ama umarım güzel bir gün geçirebiliriz." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Açıkçası ikimizin de hedefi [kendisi ve Craig] pazar gününü sorunsuz bitirmek ve takım için önemli puanlar kazanmak. Bu da bize şampiyonada tekrar ivme kazandırabilir." dedi.

Neuville'in bu ihtiyatlı görüşü, zaferin garanti olmaktan çok uzak olduğunu söyleyen takım patronu Adamo tarafından da desteklendi.

Adamo, "Günü 1-2 şeklinde bitirdik. 1-2-3 olmaması üzücü ama Ypres zorlu bölümlerle dolu bir ralli ve Ott'un lastiği patladı."

"Yarın Spa-Francorchamps'taki çok farklı etaplardan ötürü önümüzde uzun bir yolculuk var ve yeteneğimizi kullanmamız, dikkat etmemiz gereken bazı yeni zorluklar olacak."

"Bu ralli henüz bitmedi ama son güne girerken böyle bir pozisyonda olmak kesinlikle güzel." dedi.

Olası bir zafer, şu anda şampiyona lideri Sebastien Ogier'in 52 puan ardında yer alan Neuville'in şampiyonluk umutlarını yeşertebilir.

Ogier, şu anda beşinci sırada yer alıyor ve son podyum basamağıyla arasında 4.3 saniye var.

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WRC Belçika: Neuville lider, Toyotalar 3. sıra için mücadele ediyorlar

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