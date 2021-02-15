MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

paylaşım
yorumlar
Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
Ekleyen:
, Editör

Bu sene Fabio Quartararo ve Maverick Vinales ikilisi ile mücadele edecek olan Yamaha fabrika takımı, 2021 MotoGP sezonunda yarışacağı motosikleti tanıttı.

Japon üretici 2020 sezonunda en çok galibiyet alan üretici olmayı başarmıştı. Petronas SRT Yamaha pilotları Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo, üçer galibiyet almayı başarırken Maverick Vinales ise Emilia Romagna GP'sinde çizgiyi ilk sırada geçen isim olmuştu.

Seneye yeni sürücü kadrosu ile başlayacak olan Yamaha, hedefi yeniden şampiyonluk olarak belirledi ve iki sürücü de bu hedef ile sezona başlayacaklarını belirttiler. 

İlgili haberler:

Quartararo ve Vinales'e ek olarak Petronas SRT'de Valentino Rossi de fabrika desteği ile mücadele edecek - yani yeni model M1'i kullanacak.

Yamaha'nın 2021 lansmanında konuşan Vinales, yeni M1 ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. 

Vinales'in açıklamaları şu şekildeydi: "Gerçekten çok heyecanlıyım. Her sene bunu yaşamak inanılmaz, çünkü elimizde olan potansiyelin farkındayız, neler olabileceğini biliyoruz. Burada, Yamaha ile beraber olmak gerçekten inanılmaz hissettiriyor."

Quartararo ise geçirdiği iki sezonun ardından Yamaha'nın fabrika takımına transfer oldu. Fransız pilot, bu geçişten dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti: "Numaramı Yamaha motosikletinin üzerinde görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor."

"Sosyal medyada da pek çok fotoğraf görmüştüm aslında, ama onların hepsi montajdı ve şimdi gerçeğini görmek gerçekten inanılmaz bir his. Bir fabrika motosikletinde numaramı görmek benim için gerçekten çok duygusal bir şey oldu."

"Ayrıca bu sene oldukça iyi sıralar için mücadele etme potansiyeline sahibiz, bu nedenle yarışlara katılmayı dört gözle bekliyorum."

Tüm spor branşları, geçtiğimiz sene etkisini gösteren COVID-19 pandemisinde büyük bir duraksama yaşadılar. MotoGP ise yeniden yarışmaya dönen birkaç seriden biri oldu ve 14 yarış düzenlemeyi başardı.

Yeni yılda da etkisini göstermeye devam eden pandemi koşullarında, spor müsabakalarının seyircisiz yapılmaya devam etmesi ve padokta COVID-19 önlemlerinin alınmaya devam edilmesi bekleniyor.

Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Vinales konu hakkında, "Bizim için iyi bir sene olacak çünkü sürekli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"Taraftarların pistte olmayacak olması tabii ki de üzücü, çünkü onları çok özledik. Ancak biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, belirlediğimiz ve aklımızda hedefi yakalamaya çalışacağız, aynı zamanda da güçlü olmaya çalışacağız."

"Bu yüzden lütfen bizi desteklemeye devam edin, çünkü biz de iyi bir iş yapacağız." dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Aralık ayında COVID-19'u atlattığını ve an itibariyle toparlamaya başladığını açıklayan Quartararo ise, "Taraftarlar açısından geçen sene çok zorlu bir seneydi. Birkaç yarış dışında hiç kimseyi tribünlerde göremedik."

"Ancak umuyorum ki bu sene bazı yarışlarda taraftarları görebiliriz çünkü ben, bunun oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Pistleri boş görmek biraz üzücü oluyor, ancak umuyorum ki pandemi etkisini gittikçe kaybedecek ve sizleri de tekrardan aramızda görebileceğiz."

"Buna rağmen bizi desteklemeye devam edin, çünkü hedeflerimize ulaşabilmek için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Yamaha takım patronu Lin Jarvis ise şunları söyledi: "Bu sezona başlamak için çok heyecanlıyım. İnanılmaz hızlı ve genç olan Fabio ve Maverick gibi iki sürücüyle beraber çalışacak olmakla beraber, istediğimiz sonuçları almak için her şeye sahip olduğumuza inanıyorum."

"Takım hazır ve sezona başlamayı dört gözle bekliyoruz. COVID-19 hâlâ büyük bir sorun oluşturmaya devam edecektir. Sezona seyirciler olmadan başlayacak olmak tabii ki de biraz kötü bir durum."

"Ancak önemli olan şey sizlerin bizi evlerinizden desteklemeye devam etmesi, biz de elimizde olabilen en iyi şovu sizlere sunacağız. Sizleri bir an önce yeniden pistlerde görmeyi diliyorum."

 
Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

Önceki haber

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

26 dk
2
Formula 1

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

1s
3
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

3s
4
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

1g
5
Formula 1

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"

4s
Son Haberler
Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MOTOGP

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

1s
Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MOTOGP

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

22s
Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MOTOGP

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

13 Şub 2021
KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
MOTOGP

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

13 Şub 2021
MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
MOTOGP

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

12 Şub 2021
Son Videolar
John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri 00:49
MotoGP
12 Şub 2021

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM 08:13
MotoGP
12 Şub 2021

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM

MotoGP: Esponsorama Racing 2021 motosikletini tanıttı 01:12
MotoGP
8 Şub 2021

MotoGP: Esponsorama Racing 2021 motosikletini tanıttı

Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"
Formula 1 / Son dakika

Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"

F1, yeni gelen takımlardan yeni hisse çıkarmama ücreti almayabilir
Formula 1 / Son dakika

F1, yeni gelen takımlardan yeni hisse çıkarmama ücreti almayabilir

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!
Formula 1 / Son dakika

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

More from
Fabio Quartararo
Quartararo: "Sürücüler Yamaha'nın MotoGP motosikletini geliştirebileceğine inanmalı"
MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Sürücüler Yamaha'nın MotoGP motosikletini geliştirebileceğine inanmalı"

Quartararo, 2021'de daha az duygusal olacak
MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2021'de daha az duygusal olacak

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor
MotoGP / Son dakika

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

More from
Yamaha Factory Racing
Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!
MotoGP / Haberler

Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!

Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak
MotoGP / Son dakika

Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak

Maverick Vinales, Motorsport Türkiye'nin sorularını yanıtladı!
MotoGP / Röportaj

Maverick Vinales, Motorsport Türkiye'nin sorularını yanıtladı!

Çok Okunanlar Bugün

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

Son Haberler

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.