Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Japon üretici 2020 sezonunda en çok galibiyet alan üretici olmayı başarmıştı. Petronas SRT Yamaha pilotları Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo, üçer galibiyet almayı başarırken Maverick Vinales ise Emilia Romagna GP'sinde çizgiyi ilk sırada geçen isim olmuştu.

Seneye yeni sürücü kadrosu ile başlayacak olan Yamaha, hedefi yeniden şampiyonluk olarak belirledi ve iki sürücü de bu hedef ile sezona başlayacaklarını belirttiler.

Quartararo ve Vinales'e ek olarak Petronas SRT'de Valentino Rossi de fabrika desteği ile mücadele edecek - yani yeni model M1'i kullanacak.

Yamaha'nın 2021 lansmanında konuşan Vinales, yeni M1 ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Vinales'in açıklamaları şu şekildeydi: "Gerçekten çok heyecanlıyım. Her sene bunu yaşamak inanılmaz, çünkü elimizde olan potansiyelin farkındayız, neler olabileceğini biliyoruz. Burada, Yamaha ile beraber olmak gerçekten inanılmaz hissettiriyor."

Quartararo ise geçirdiği iki sezonun ardından Yamaha'nın fabrika takımına transfer oldu. Fransız pilot, bu geçişten dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti: "Numaramı Yamaha motosikletinin üzerinde görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor."

"Sosyal medyada da pek çok fotoğraf görmüştüm aslında, ama onların hepsi montajdı ve şimdi gerçeğini görmek gerçekten inanılmaz bir his. Bir fabrika motosikletinde numaramı görmek benim için gerçekten çok duygusal bir şey oldu."

"Ayrıca bu sene oldukça iyi sıralar için mücadele etme potansiyeline sahibiz, bu nedenle yarışlara katılmayı dört gözle bekliyorum."

Tüm spor branşları, geçtiğimiz sene etkisini gösteren COVID-19 pandemisinde büyük bir duraksama yaşadılar. MotoGP ise yeniden yarışmaya dönen birkaç seriden biri oldu ve 14 yarış düzenlemeyi başardı.

Yeni yılda da etkisini göstermeye devam eden pandemi koşullarında, spor müsabakalarının seyircisiz yapılmaya devam etmesi ve padokta COVID-19 önlemlerinin alınmaya devam edilmesi bekleniyor.

Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Vinales konu hakkında, "Bizim için iyi bir sene olacak çünkü sürekli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"Taraftarların pistte olmayacak olması tabii ki de üzücü, çünkü onları çok özledik. Ancak biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, belirlediğimiz ve aklımızda hedefi yakalamaya çalışacağız, aynı zamanda da güçlü olmaya çalışacağız."

"Bu yüzden lütfen bizi desteklemeye devam edin, çünkü biz de iyi bir iş yapacağız." dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Aralık ayında COVID-19'u atlattığını ve an itibariyle toparlamaya başladığını açıklayan Quartararo ise, "Taraftarlar açısından geçen sene çok zorlu bir seneydi. Birkaç yarış dışında hiç kimseyi tribünlerde göremedik."

"Ancak umuyorum ki bu sene bazı yarışlarda taraftarları görebiliriz çünkü ben, bunun oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Pistleri boş görmek biraz üzücü oluyor, ancak umuyorum ki pandemi etkisini gittikçe kaybedecek ve sizleri de tekrardan aramızda görebileceğiz."

"Buna rağmen bizi desteklemeye devam edin, çünkü hedeflerimize ulaşabilmek için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Yamaha takım patronu Lin Jarvis ise şunları söyledi: "Bu sezona başlamak için çok heyecanlıyım. İnanılmaz hızlı ve genç olan Fabio ve Maverick gibi iki sürücüyle beraber çalışacak olmakla beraber, istediğimiz sonuçları almak için her şeye sahip olduğumuza inanıyorum."

"Takım hazır ve sezona başlamayı dört gözle bekliyoruz. COVID-19 hâlâ büyük bir sorun oluşturmaya devam edecektir. Sezona seyirciler olmadan başlayacak olmak tabii ki de biraz kötü bir durum."

"Ancak önemli olan şey sizlerin bizi evlerinizden desteklemeye devam etmesi, biz de elimizde olabilen en iyi şovu sizlere sunacağız. Sizleri bir an önce yeniden pistlerde görmeyi diliyorum."