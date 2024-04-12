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MotoGP Amerika GP

Quartararo "büyük ve gizli" değişiklikler nedeniyle Yamaha'da kalmış

Fabio Quartararo, Yamaha içerisindeki "gizli ve büyük" değişikliklerden haberdar olduktan sonra Yamaha'da kalma kararı aldığını söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha geçtiğimiz günlerde Quartararo ile sezon başına yaklaşık 12 milyon euro değerinde olduğu bildirilen ve kendisini 2026 sonuna kadar takımda tutacak iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Yamaha'nın 2024'ün ilk yarışlarında kötü bir performans sergilemesinin ardından Quartararo'nun diğer takımlarla görüşmeye başladığı ortaya çıkmış ve takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Bu hafta sonu Amerika Grand Prix'si öncesinde konuşan 2021 dünya şampiyonu, Portekiz'deki son yarışta yapılan toplantıda konuşulanların ardından böyle bir karar aldığını açıkladı.

Quartararo, "Elbette farklı üreticilerle görüştük. Karar vermek kolay olmadı fakat Portekiz'de Yamaha'nın üst yönetimiyle, mühendislerle hem bu yılki hem de 2025 ve 2026 projeleri hakkında harika bir toplantı yaptık."

"Yamaha'da hâlâ gizli olan bazı ilginç şeyler var, yeni insanlar geliyor ve proje çok büyük olacak. Bu yüzden karar Portekiz'de verildi." dedi.

Yamaha kış boyunca çalışma yönteminde önemli değişiklikler yaptı ve bunların başında uzun süredir Ducati'de çalışan mühendis Max Bartolini'nin teknik direktör olarak atanması geliyordu.

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Thomas Maubant

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Thomas Maubant

Photo by: Yamaha


Quartararo, Yamaha'nın MotoGP projesine ayırdığı bütçenin de kararında kilit faktörler olduğunu sözlerine ekledi.

"Takımda kalma nedenlerimden bir diğeri de Yamaha'nın motosikleti geliştirmek için ayırdığı bütçenin gerçekten yüksek olması."

"Max Bartolin, Ducati'den gerçekten iyi fikirler getirdi ve Yamaha bunu çabucak benimseyebilir. Fakat yine de zamana ihtiyaç var."

"Her halükarda bu çok önemli bir şey ve şimdiden gelecek yılın motosikletinde büyük fark yaratabilir."

"Tüm bunlar harika çünkü Portekiz'de, takımda kalmak istememi sağlayan pek çok bilgi verildi."

"Her şeyden önce, Yamaha'nın gelecek için inşa ettiği proje-  yani Ocak ayından itibaren üzerinde çalıştığı şey önemliydi."

"Kalma isteğimi asıl artıran şey, çalışma şeklimizi tamamen değiştirmemiz oldu."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Malezya'daki testlerden itibaren bir şeyler çalışmıyordu ve bazı mühendisler onu motosikletten çıkarmak istedi. Fakat diğer mühendisler 'hayır, sorunu çözeceğiz' dedi ve çalıştırdılar."

"Ayrıca Yamaha'nın çok büyük yatırımlar yaptığı, geleceğe yönelik bazı gizli projeler de var."

"Bu yıl Yamaha gibi bir marka ile altıncı yılım olacak, beni gerçekten tutmak istiyorlarsa, bu onların da sadakatini gösteriyor."

Önümüzdeki iki yılın Yamaha ile yeniden rekabetçi olmak için yeterli zaman olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Quartararo şu yanıtı verdi "Evet fakat ne zaman olacağını bilmiyorum. Bence bu yıl kolay olmayacak çünkü biraz geç başladık."

"Fakat sezonun ortasında bazı adımlar atıldığını göreceğiz ve umarım öne doğru birkaç adım daha atabiliriz."

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