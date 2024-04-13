Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!
Uzun süredir Yamaha MotoGP takım patronu olan Lin Jarvis, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Gold and Goose / Motorsport Images
66 yaşındaki Lin Jarvis, 26 yıldır Yamaha'nın yarış bölümünün başında bulunuyordu.
Jarvis, takım patronu olarak Japon şirketin yeniden toparlanma ve zirveye çıkma sürecinde önemli bir rol oynadı.
2004 yılında Davide Brivio ile birlikte, o dönem üç şampiyonluk alan Valentino Rossi'yi projeye katılmaya ikna etmeyi başardı.
Yamaha, Rossi ile, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyon olurken, daha sonra Jorge Lorenzo ile 2010, 2012 ve 2015 yıllarında aynı başarıyı tekrarladı.
Takımın son şampiyonluğu 2021 yılında Fabio Quartararo ile geldi.
Yamaha'nın Jarvis yönetiminde toplam sekiz dünya şampiyonluğu bulunuyor.
Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing
Photo by: Yamaha
Son olarak Quartararonun takımda kalmasında büyük rol oynayan Jarvis, takımdan ayrılmadan önce yeni bir uydu takımını Yamaha'ya kazandırmak istiyor.
Perşembe günü, Autosport'a özel bir röportaj veren Jarvis, "Yıl sonunda ayrılacağım için bu benim Yamaha'daki son sezonum olacak."
"Ne yapacağıma ise daha sonra karar vereceğim."
"Fabrika takımına 1999 yılında katıldım. Alışılmadık derecede uzun bir dönem oldu. Şu anda 66 yaşındayım ve seyahat etmekten biraz yorulmaya başladım."
"26 yıldır bu işi yapıyorum ve aynı kişinin bu kadar uzun bir süre boyunca bir fabrika ekibine liderlik etmesi oldukça sıra dışı bir şey."
"Fakat benim için yeni şeyler yapmanın zamanı geldi."
"Bu geçişi gerçekleştirmek adına harika bir zamandayız. Benim sayfamı kapatmalı ve artık yeni bir bölüme başlayabilmeliyiz. Her iki taraf için de en iyi çözüm bu olacak."
"Henüz resmiyet kazanmamış olsa da potansiyel halefimi belirledik."
"Bu kişi Yamaha grubundan biri olacak ve Ocak ayında görevimi devralacak."
Görünüşe bakılırsa yeni takım patronu Yamaha Avrupa'nın pazarlama ve yarış departmanı direktörü Paolo Pavesio olacak.
Yarışlarla yakından bağlantılı olan Pavesio, düzenli olarak Dünya Superbike ve motokros hafta sonlarında yer alıyordu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Quartararo "büyük ve gizli" değişiklikler nedeniyle Yamaha'da kalmış
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak
Son Haberler
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar