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MotoGP Amerika GP

Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!

Uzun süredir Yamaha MotoGP takım patronu olan Lin Jarvis, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Ezel Tan
Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

66 yaşındaki Lin Jarvis, 26 yıldır Yamaha'nın yarış bölümünün başında bulunuyordu.

Jarvis, takım patronu olarak Japon şirketin yeniden toparlanma ve zirveye çıkma sürecinde önemli bir rol oynadı.

2004 yılında Davide Brivio ile birlikte, o dönem üç şampiyonluk alan Valentino Rossi'yi projeye katılmaya ikna etmeyi başardı.

Yamaha, Rossi ile, 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyon olurken, daha sonra Jorge Lorenzo ile 2010, 2012 ve 2015 yıllarında aynı başarıyı tekrarladı.

Takımın son şampiyonluğu 2021 yılında Fabio Quartararo ile geldi.

Yamaha'nın Jarvis yönetiminde toplam sekiz dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Photo by: Yamaha

Son olarak Quartararonun takımda kalmasında büyük rol oynayan Jarvis, takımdan ayrılmadan önce  yeni bir uydu takımını Yamaha'ya kazandırmak istiyor.

Perşembe günü, Autosport'a özel bir röportaj veren Jarvis, "Yıl sonunda ayrılacağım için bu benim Yamaha'daki son sezonum olacak."

"Ne yapacağıma ise daha sonra karar vereceğim."

"Fabrika takımına 1999 yılında katıldım. Alışılmadık derecede uzun bir dönem oldu. Şu anda 66 yaşındayım ve seyahat etmekten biraz yorulmaya başladım."

"26 yıldır bu işi yapıyorum ve aynı kişinin bu kadar uzun bir süre boyunca bir fabrika ekibine liderlik etmesi oldukça sıra dışı bir şey."

"Fakat benim için yeni şeyler yapmanın zamanı geldi."

"Bu geçişi gerçekleştirmek adına harika bir zamandayız. Benim sayfamı kapatmalı ve artık yeni bir bölüme başlayabilmeliyiz. Her iki taraf için de en iyi çözüm bu olacak."

"Henüz resmiyet kazanmamış olsa da potansiyel halefimi belirledik."

"Bu kişi Yamaha grubundan biri olacak ve Ocak ayında görevimi devralacak."

Görünüşe bakılırsa yeni takım patronu Yamaha Avrupa'nın pazarlama ve yarış departmanı direktörü Paolo Pavesio olacak.

Yarışlarla yakından bağlantılı olan Pavesio, düzenli olarak Dünya Superbike ve motokros hafta sonlarında yer alıyordu.

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