Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

2021 sezonu, ilk kez 1961 yılında MotoGP'de yarışmaya başlayan Yamaha'nın serideki 60. yılı olacak.

Toplam 17 sürücüler şampiyonluğu bulunan Yamaha, serideki ilk şampiyonluğunu 1975 yılında Giacomo Agostini ile alırken, son şampiyonluğunu 2015 yılında Jorge Lorenzo ile aldı.

Dorna ve üreticiler arasındaki mevcut anlaşma 2021'de sona eriyordu ve Yamaha, 2026 sonuna kadar seride devam etmelerini sağlayacak yeni anlaşmayı imzaladı.

Yamaha patronu Lin Jarvis, markanın 2021 lansmanında, "Yamaha, Grand Prix yarışlarındaki 60. yılını kutluyor. Yani, 1961 yılında, şirketin doğuşundan sadece beş veya altı yıl sonra mücadeleye atıldık."

"Bu yüzden kesinlikle MotoGP'ye bağlıyız ve bu basın açıklamasından kısa bir süre sonra, önümüzdeki dönem için seride kalacağımızı doğrulayan bir basın bülteni olacağını söyleyebilirim."

"Yamaha, Dorna ile 2022-26 yıllarını kapsayan yeni anlaşmayı imzaladı. Bu yüzden bundan çok memnunum ve bu da sahip olduğumuz niyetin bir işareti." dedi.

Yamaha dışında şimdiye kadar KTM, Ducati ve Honda yeni kontratı imzalamıştı. Yakında Suzuki ve Aprilia'nin de devam etme yönünde karar alması bekleniyor.

Yamaha şu anda Petronas SRT'ye fabrika destekli motosikletler tedarik ediyor ve Jarvis, hem SRT hem de Rossi'nin VR46 ekibiyle bahar aylarında görüşmeler düzenleyeceğini doğruladı.

Jarvis, "Petronas ekibiyle bu yılın sonunda sona erecek olan üç yıllık bir anlaşmamız olduğu doğru."

"IRTA ve Dorna ile geçen hafta yapılan basın açıklamasından da gördüğünüz üzere, bağımsız ekipler o dönem için gereken anlaşmayı yaptılar."

"Bu nedenle, bu yıl genel olarak uydu ekipleriyle görüşmeler yapacağız ve görüşme yapan tek tarafın sadece Yamaha olmayacağına inanıyorum."

"Petronas Yamaha ekibi, onlarla çalışmaya başladığımızdan beri kesinlikle çok iyi bir iş çıkardı."

"Ekip olarak yetenekleri ve kapasiteleri konusunda soru işareti yok. VR46 girecek mi girmeyecek mi? Bu bir soru işareti."

"Anladığım kadarıyla, bir süre sonra sona erecek bir opsiyonları var ve girmeyi ciddi bir şekilde düşündüklerine inanıyorum."

"Yani Yamaha olarak mevcut adayları tartışmaya devam edeceğiz ve bu, şirket ile uzun vadeli ilişkimizden ötürü kesinlikle Petronas ve VR46 ile olacak."

"Henüz hiçbir şey başlamadı ve şu anda yapılan bir görüşme yok. Ancak Nisan-Mayıs aylarında başlayacak." dedi.