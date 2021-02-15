MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

paylaşım
yorumlar
Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha, Dorna Sports ile imzaladığı yeni kontratın ardından en az 2026 sonuna kadar MotoGP'de yer almaya devam edecek.

2021 sezonu, ilk kez 1961 yılında MotoGP'de yarışmaya başlayan Yamaha'nın serideki  60. yılı olacak.

Toplam 17 sürücüler şampiyonluğu bulunan Yamaha, serideki ilk şampiyonluğunu 1975 yılında Giacomo Agostini ile alırken, son şampiyonluğunu 2015 yılında Jorge Lorenzo ile aldı.

Dorna ve üreticiler arasındaki mevcut anlaşma 2021'de sona eriyordu ve Yamaha, 2026 sonuna kadar seride devam etmelerini sağlayacak yeni anlaşmayı imzaladı.

Yamaha patronu Lin Jarvis, markanın 2021 lansmanında, "Yamaha, Grand Prix yarışlarındaki 60. yılını kutluyor. Yani, 1961 yılında, şirketin doğuşundan sadece beş veya altı yıl sonra mücadeleye atıldık."

"Bu yüzden kesinlikle MotoGP'ye bağlıyız ve bu basın açıklamasından kısa bir süre sonra, önümüzdeki dönem için seride kalacağımızı doğrulayan bir basın bülteni olacağını söyleyebilirim."

"Yamaha, Dorna ile 2022-26 yıllarını kapsayan yeni anlaşmayı imzaladı. Bu yüzden bundan çok memnunum ve bu da sahip olduğumuz niyetin bir işareti." dedi.

Yamaha dışında şimdiye kadar KTM, Ducati ve Honda yeni kontratı imzalamıştı. Yakında Suzuki ve Aprilia'nin de devam etme yönünde karar alması bekleniyor.

Yamaha şu anda Petronas SRT'ye fabrika destekli motosikletler tedarik ediyor ve Jarvis, hem SRT hem de Rossi'nin VR46 ekibiyle bahar aylarında görüşmeler düzenleyeceğini doğruladı.

Jarvis, "Petronas ekibiyle bu yılın sonunda sona erecek olan üç yıllık bir anlaşmamız olduğu doğru."

"IRTA ve Dorna ile geçen hafta yapılan basın açıklamasından da gördüğünüz üzere, bağımsız ekipler o dönem için gereken anlaşmayı yaptılar."

"Bu nedenle, bu yıl genel olarak uydu ekipleriyle görüşmeler yapacağız ve görüşme yapan tek tarafın sadece Yamaha olmayacağına inanıyorum."

"Petronas Yamaha ekibi, onlarla çalışmaya başladığımızdan beri kesinlikle çok iyi bir iş çıkardı."

"Ekip olarak yetenekleri ve kapasiteleri konusunda soru işareti yok. VR46 girecek mi girmeyecek mi? Bu bir soru işareti."

"Anladığım kadarıyla, bir süre sonra sona erecek bir opsiyonları var ve girmeyi ciddi bir şekilde düşündüklerine inanıyorum."

"Yani Yamaha olarak mevcut adayları tartışmaya devam edeceğiz ve bu, şirket ile uzun vadeli ilişkimizden ötürü kesinlikle Petronas ve VR46 ile olacak."

"Henüz hiçbir şey başlamadı ve şu anda yapılan bir görüşme yok. Ancak Nisan-Mayıs aylarında başlayacak." dedi.

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Önceki haber

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

4s
2
Formula 1

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

3s
3
Formula 1

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu

57 dk
4
Formula 1

Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!

1s
5
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

7s
Son Haberler
Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak
MOTOGP

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

25dk
Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MOTOGP

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

5s
Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MOTOGP

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

14 Şub 2021
Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MOTOGP

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

13 Şub 2021
KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
MOTOGP

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

13 Şub 2021
Son Videolar
John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri 00:49
MotoGP
12 Şub 2021

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM 08:13
MotoGP
12 Şub 2021

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM

MotoGP: Esponsorama Racing 2021 motosikletini tanıttı 01:12
MotoGP
8 Şub 2021

MotoGP: Esponsorama Racing 2021 motosikletini tanıttı

Pol Espargaro meets the RC213V 01:49
MotoGP
19 Oca 2021

Pol Espargaro meets the RC213V

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
9 Oca 2021

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

More from
Lewis Duncan
Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MotoGP / Son dakika

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MotoGP / Son dakika

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
MotoGP / Son dakika

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

More from
Yamaha Factory Racing
Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!
MotoGP / Haberler

Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!

Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak
MotoGP / Son dakika

Rossi'nin MotoGP'ye devam edip etmeyeceği ilk yarışlardan sonra belli olacak

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 F1 sezonu lansmanları, bugün McLaren ile başlıyor!

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Durumu iyiye giden Alonso, taburcu oldu

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 için Hamilton'ı favori gören Rosberg: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulacak"

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

Son Haberler

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.