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Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"

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Rins: "MotoGP kurallarındaki sabitlik Suzuki için yararlı olacak"
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Suzuki sürücüsü Alex Rins, 2021 MotoGP sezonundaki teknik kural sabitliklerinin, Hamamatsu merkezli üretici adına yararlı olacağını düşünüyor.

MotoGP, COVID-19 pandemisinden dolayı, motor gelişimini 2021 sezonunda durdurdu. İmtiyazını kaybeden KTM ve hâlâ imtiyazlı olan Aprilia dışında herkes, geçen yılın motorlarıyla yarışacak.

Aerodinamik ve motor dışındaki değişiklikler uygulanabilecek. Ancak kurallardaki sabitlikten dolayı motosikletlerin 2021’de çok büyük değişiklik geçirmesi beklenmiyor.

Suzuki, yarış hafta sonlarında genel olarak en tutarlı motosikletlere sahipti. Rins son yedi yarışın dördünde podyuma çıktı, Aragon’da kazandı ve takım arkadaşı Joan Mir ise en çok podyuma çıkan isim olarak, tam yedi kez, şampiyonluğu kazandı.

Rins, kurallardaki sabitliğin GSX-RR için faydalı olacağına inanıyor, fakat bu sezon herkesin birbirine daha yakın olacağını da belirtiyor.

Motorsport.com tarafından kuralların Suzuki’nin yararına olup olmadığı sorulduğunda Rins, ’’Belki bu bizim için avantajdır çünkü çok iyi bir bazımız var ve her cuma günü başladığımızda, kurulumla ilgili iyi kararlar verdik. ‘’

‘’[Motosiklette] Sadece birkaç şey değiştirmemiz gerekiyor, fakat çok fazla değil. Bu yüzden belki bu bize faydalı olabilir, ancak bu sezon rekabet çok yüksek olacak çünkü motosikletler herkes için ortalama olarak aynı olacak. Aşağı yukarı ayarlar da öyle.’’

‘’Benim için her geçen yıl daha da zor. 2019’da ‘tamam bu sene seviye çok yüksekti, şimdi 2020’yi görelim’ diye düşünüyordum. 2020 için de seviye yükseldi. Şimdi 2021’de seviyenin nasıl yükseleceğini görelim.’’ dedi.

2021’de, Grand Prix kariyerinde ilk defa şampiyona kazanan bir takımda yarışan olan Rins, üzerinde bir baskı varsa bile bunun ‘’iyi bir baskı’’ olduğunu hissediyor.

Aynı zamanda dünya şampiyonu takım arkadaşı Mir’e karşı yarışmanın ‘’iyi bir meydan okuma’’ olacağına inanıyor.

‘’İyi bir motosikletim olduğunu biliyorum, geçen yıl şampiyonayı kazanan bir motosikletimiz olduğunu da biliyorum.’’

‘’Şimdi bütün yeteneğimi ve tecrübemi bir araya toplayıp, iyi bir sene geçirmeliyim.’’

‘’[Mir’e karşı yarışmak] iyi bir meydan okuma çünkü yanımda dünya şampiyonu var. Bunu tekrarlamaya çalışacaktır, seviyeyi korumaya çalışacaktır, bu yüzden o seviyeye ulaşabilecek miyim ya da onunla dünya şampiyonluğu için mücadele edecek miyim görelim.’’

Çeviri: Betim Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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