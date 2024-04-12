Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

İspanyol sürücü, 12 ay önce Circuit of the Americas'ta LCR takımı adına yarışırken sürpriz şekilde Honda ile zafere ulaşmış ve geçen yıl Honda ile yarış kazanan tek isim olmuştu.

Bu yıl Yamaha fabrika takımına geçen Rins, Teksas'a tekrar galibiyet hayali kurduğunu söyledi.

Ancak sezonun ilk iki yarışında zorlanmasının ardından bu hafta sonu geride olmayı bekliyor.

Bu hafta sonu galibiyete ulaşmayı bekleyip beklemediği sorusuna Rins, "Elbette hepimizin hayalleri var. Açıkçası 'hayır yok' desem yalan söylemiş olurum."

"Bunun hayalini kuruyorum ama çok çalışmamız gerekiyor, gerçekten çok çalışmamız gerekiyor.".

"Şu anda motosikleti istediğim şekilde süremediğimi hissediyorum."

"Portimao'da ve Katar'da gördüğüm kadarıyla henüz mükemmel ayarı ya da en mükemmel dengeyi bulamadık.

"Portimao yarışından sonra, hava koşulları nedeniyle sadece beş turluk bir test yaptık."

"Orada bazı yeni ayarları test etmeyi planlamıştık. Yapamadık, bu yüzden pist durumu iyi olursa yarın [Cuma] sabah test edeceğiz."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için gerçekten iyi bir pist, orada güzel anılarım var."

"Pist düzenini gerçekten çok seviyorum, bu yüzden çok çalışacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."