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MotoGP İspanya GP

Quartararo: "Yamaha güncelleme getirirken nicelik yerine niteliği düşünmeli"

Fabio Quartararo, MotoGP test süresini artırdığı için Mayıs ayının Yamaha için "yoğun bir ay" olacağını kabul ediyor ancak gelecek güncellemelerin "niteliğinin" "niceliğinden" daha önemli olduğunu vurguluyor.

Ezel Tan
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha için 2024 MotoGP sezonunun başlangıcı kolay olmadı; ilk üç yarışta sadece 19 puan toplayabildi ve Fabio Quartararo'nun en iyi sonucu Portekiz'deki sekizincilikti.

Yamaha, buna rağmen Quartararo ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı başardı ve önümüzdeki yarışlar için büyük güncellemeler planlıyor.

2021 dünya şampiyonu Quartararo, İspanya ve Fransa GP'lerinden sonra yapılacak testlerle beraber önümüzdeki ayın "yoğun" olacağını kabul ediyor ancak planlanan güncellemeler için "oldukça iyimser" görünüyor.

"Yoğun olacak. Jerez'de bizim için yoğun bir test olacak. Le Mans'tan sonra Mugello'da iki günlük bir testimiz var."

"Yani bizim için yoğun bir ay olacak fakat şu anda benim zihniyetim bu. Sonuçlara değil motosikletimizi geliştirmeye odaklanıyoruz."

"Elbette bu kolay değil çünkü ben bir yarış galibiyim ve mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum."

"Fakat bazen bu hafta sonu yaptığımıza benzer şeyler yapmanın harika olduğunu düşünüyorum." 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha yönetiminin kendisine getireceği güncellemelerin miktarı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusuna Quartararo şu yanıtı verdi: "Bence miktar en önemli şey değil."

"Nicelikten ziyade nitelik daha önemli. Bence getirecekleri aero'nun kalitesi konusunda gerçekten iyimserler çünkü 2019'dan bu yıla kadar temelde aynı aero'yu kullanıyorduk."

"Bu yıl farklı bir aero stiliyle yarıştığımız ilk yıl."

"Yani temelde yeni şeyler öğreniyoruz. Ocak ayından itibaren bazı büyük adımlar attık, ancak Ocak'tan Nisan'a kadar sadece birkaç ay geçti ve motosikleti ya da zihniyetinizi tamamen değiştiremezsiniz. Yine de oldukça iyimseriz."

Quartararo, Amerika GP'sini 12. sırada bitirmesine rağmen, Yamaha'nın ana sorunlarını tam olarak öğrendikleri için "pozitif bir hafta sonu" olduğu görüşünde.

"Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yani, bu gerçekten olumlu bir şey çünkü tam olarak aynı alanlarda geride kaldığımız üç yarış oldu."

"Bu hafta sonu harikaydı çünkü temelde pek çok şey denedik ve motosikletteki tüm ayarları değiştirdik."

"Şimdi gerçekten gelişmek için yeni parçalara ihtiyacımız var. Bunlar da yakında geliyor."

"Bence şu anda hedefimiz motosikletimizi geliştirmek ve sonuçlara odaklanmamak."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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