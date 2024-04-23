Quartararo: "Yamaha güncelleme getirirken nicelik yerine niteliği düşünmeli"
Fabio Quartararo, MotoGP test süresini artırdığı için Mayıs ayının Yamaha için "yoğun bir ay" olacağını kabul ediyor ancak gelecek güncellemelerin "niteliğinin" "niceliğinden" daha önemli olduğunu vurguluyor.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha için 2024 MotoGP sezonunun başlangıcı kolay olmadı; ilk üç yarışta sadece 19 puan toplayabildi ve Fabio Quartararo'nun en iyi sonucu Portekiz'deki sekizincilikti.
Yamaha, buna rağmen Quartararo ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı başardı ve önümüzdeki yarışlar için büyük güncellemeler planlıyor.
2021 dünya şampiyonu Quartararo, İspanya ve Fransa GP'lerinden sonra yapılacak testlerle beraber önümüzdeki ayın "yoğun" olacağını kabul ediyor ancak planlanan güncellemeler için "oldukça iyimser" görünüyor.
"Yoğun olacak. Jerez'de bizim için yoğun bir test olacak. Le Mans'tan sonra Mugello'da iki günlük bir testimiz var."
"Yani bizim için yoğun bir ay olacak fakat şu anda benim zihniyetim bu. Sonuçlara değil motosikletimizi geliştirmeye odaklanıyoruz."
"Elbette bu kolay değil çünkü ben bir yarış galibiyim ve mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum."
"Fakat bazen bu hafta sonu yaptığımıza benzer şeyler yapmanın harika olduğunu düşünüyorum."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha yönetiminin kendisine getireceği güncellemelerin miktarı hakkında bir şey söyleyip söylemediği sorusuna Quartararo şu yanıtı verdi: "Bence miktar en önemli şey değil."
"Nicelikten ziyade nitelik daha önemli. Bence getirecekleri aero'nun kalitesi konusunda gerçekten iyimserler çünkü 2019'dan bu yıla kadar temelde aynı aero'yu kullanıyorduk."
"Bu yıl farklı bir aero stiliyle yarıştığımız ilk yıl."
"Yani temelde yeni şeyler öğreniyoruz. Ocak ayından itibaren bazı büyük adımlar attık, ancak Ocak'tan Nisan'a kadar sadece birkaç ay geçti ve motosikleti ya da zihniyetinizi tamamen değiştiremezsiniz. Yine de oldukça iyimseriz."
Quartararo, Amerika GP'sini 12. sırada bitirmesine rağmen, Yamaha'nın ana sorunlarını tam olarak öğrendikleri için "pozitif bir hafta sonu" olduğu görüşünde.
"Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yani, bu gerçekten olumlu bir şey çünkü tam olarak aynı alanlarda geride kaldığımız üç yarış oldu."
"Bu hafta sonu harikaydı çünkü temelde pek çok şey denedik ve motosikletteki tüm ayarları değiştirdik."
"Şimdi gerçekten gelişmek için yeni parçalara ihtiyacımız var. Bunlar da yakında geliyor."
"Bence şu anda hedefimiz motosikletimizi geliştirmek ve sonuçlara odaklanmamak."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi"
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"
Quartararo "büyük ve gizli" değişiklikler nedeniyle Yamaha'da kalmış
Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak
Son Haberler
Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"
Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"
McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın
Wolff: "Mercedes bir kaç 'parlak an' için yarışamaz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar