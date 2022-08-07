Vinales: "Aprilia'da takım emirleri hakkında konuşmadık"

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Sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Vinales, Silverstone'daki sıralama seansındaki en hızlı Aprilia olmuştu.

4. antrenman seansında yüksek hızda bir kaza yapan ve sağ ayağını sakatlayan Espargaro ise sıralama turlarında en hızlı 6. zamanı kaydetti. İspanyol sürücü, Britanya yarışı öncesinde şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 21 puan arkasında yer alıyor.

Vinales, geçtiğimiz haftalarda, şansın gelmesi durumunda Espargaro'ya şampiyonluk mücadelesinde yardım edebileceğini söylemişti.

Ancak Vinales; kendisinin ikinci, Espargaro'nun altıncı başlayacağı yarış öncesinde Aprilia'da takım emirlerinin konuşulmadığını söylüyor.

Takım arkadaşına Britanya GP'de en iyi nasıl yardım edebileceği sorulan Vinales, "Ona yardım etmenin en iyi yolu önde kalmak. Aprilia'da [takım emirleri konusunda] herhangi bir şey konuşmadık. Günün sonunda durum, Aleix'e yardım edebileceğim bir pozisyonda olmakla alakalı."

"Ancak şu an aklımda yarışıma başlayıp, ilk sırayı alıp, sonrasında çok zorlamak var. Çünkü şu anda MotoGP'de ilk 10 tur yarışı belirliyor."

"Yani ilk 10 turda önde olup savaşmak istiyorum. Son yarışlarda işime çok odaklıyım, hızlanıyoruz." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarında gelen ikici sıra, Vinales'in bu sezonki en iyi sıralama sonucu oldu. Vinales, Hollanda'da Aprilia ile ilk podyumuna çıkmasının ardından gelişimine devam ediyor.

RS-GP ile bu sezon genel olarak tek turda zorlanmasına rağmen pole'ü sadece 0.098 ile kaçıran Vinales, uzun süredir sıralama turlarında böylesine zorlayabildiği bir his bulamadığını söylüyor.

"Aslında, yaptığımız işle çok ama çok mutluyum. Hafta sonu boyunca her şey motosikletten biraz daha doğal olarak geldi ve ben de bunu arıyordum."

"Sıralama turları iyiydi, maksimum zorladım ve oldukça iyi bir his. Uzun süredir bu zorlama hissini hissetmemiştim ve bu fantastik."

"Yarış günü için hazırız. Aprilia'da bunun üzerinde çalışıyoruz, önde olmayı ve ilk sıra için savaşmayı dört gözle bekliyoruz. Bugün bunları yapma şansımız olacak."