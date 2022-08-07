Zarco: "Yarış temposunda rekabetçi olabiliriz"

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Silverstone'da tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzanan Zarco, şimdi galibiyet için gerekli olan yarış temposundaki eksik parçayı bulabilmeyi umuyor ve bulabileceğini de düşünüyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Zarco, Ducati'nin getirdiği yeni aero güncellemesini motosikletindeki bir sorundan dolayı deneyemediğini söylerken, kontrat görüşmelerinin de Avusturya'ya kadar tamamlanmasını umuyor.

Sky Sports'a konuşan Zarco, "Mutluyum çünkü yaz arasından sonra hazır olduğunu gösterebilmek her zaman güzel. Daha bu sabah 1:58'lerin altına inmek istiyordum ama maalesef kaza yaptım. Sonrasındna 4. antrenman bana sıralama turlarında her şeyi bir araya koymam için gerekli özgüveni verdi."

"Cuma ve Cumartesi arasında iyi çalışmayı başardık ama yeni aero güncellemesini deneyemedim. Onu motosikletime takacaklarında motosikletimde bir sorun oldu o yüzden deneyemedim."

"Yarış temposunda rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum ama önde kalmak için biraz daha tempoya sahip olmayı isterdim. Bu tempoyu yarın bulmayı umuyorum."

"Kontratım üzerinde hâlâ çalışıyoruz, düzeltmemiz gereken bazı detaylar var ama bence Avusturya'da her şey hazır olur." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images