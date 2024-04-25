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MotoGP İspanya GP

Fernandez, Jerez'de 2024 Aprilia motosikletini test edecek

Trackhouse MotoGP sürücüsü Raul Fernandez, Pazartesi günü Jerez'de 2024 Aprilia RS-GP'yi test etmeye hazırlanıyor.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez, Aprilia ekibi içinde sezona geçen yılın motosikletiyle başlayan tek sürücüydü ve takım arkadaşı Miguel Oliveira, RNF Racing'in Amerikalı Trackhouse tarafından devralınmasının ardından 2024'te en son teknoloji ürünü motosikletlere sahip oldu.

Başlangıçta, Fernandez'e bu hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde güncellenmiş RS-GP'ye geçeceği bildirilmişti, ancak bu Circuito de Jerez'deki yarış sonrası teste kadar ertelendi.

Aprilia, Fernandez'in RS-GP'nin yeni versiyonuyla 12 Mayıs'ta Fransa'da Le Mans'ta yapılacak bir sonraki hafta sonunda yarışıp yarışmayacağını henüz teyit etmedi.

Trackhouse takım müdürü Davide Brivio, "Bu kez Raul'un ev yarışı olacak olan ikonik Jerez yarışıyla Avrupa'ya geri döndüğümüz için mutluyuz." 

"Austin'de her iki sürücümüzle kaydettiğimiz ilerlemenin ardından önümüzdeki yarışlarda daha ne kadar çok şey başarabileceğimizi görmek için heyecanlıyım."

"Austin'de potansiyelimizi tam olarak gösterdiğimizi düşünmüyorum ve bunun için hafta sonu boyunca her alanda iyi olmamız ve performansımızı optimize etmemiz gerekiyor. Pazar günü ne durumda olacağımızı göreceğiz."

"Ardından pazartesi günü test yapacağız ve hafta sonu boyunca her şey yolunda giderse, Raul 2024 motosikletini test etmek için ilk fırsatına sahip olacak."

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team

Raul Fernandez, Trackhouse Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Güncelleme yalnızca motosikletin şasi tarafını kapsıyor ve bu, yeni 2024 motosikletine 2023 motorunu takmaya devam edeceği anlamına geliyor: Yani sezon boyunca takım arkadaşı Oliveira ve fabrika Aprilia ikilisi Aleix Espargaro ve Maverick Vinales ile bir eşitliğe sahip olmayacak.

Geçmişte, Aprilia'nın uydu takımı RNF Racing her zaman eski ekipmanlarla idare etmek zorunda kalmıştı. Ancak Trackhouse, MotoGP'ye girişinin ardından Aprilia'nın en son özellikli motosikletlerini almaya özen gösterdi.

Üretim zorlukları ve sınırlı zaman dilimi nedeniyle Aprilia, Oliveira'ya giden sezon öncesi test için yalnızca bir ek 2024 motosikleti hazırlayabildi.

Bununla birlikte, yıl ortasına kadar Fernandez için RS-GP'nin başka bir 2024 versiyonunu tedarik edebileceğini her zaman dile belirtti.

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