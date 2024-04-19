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MotoGP

Oliveira, MotoGP'nin artık 'çok kolay göründüğünü' düşünüyor

Trackhouse Racing sürücüsü Miguel Oliveira, MotoGP'nin 'evden izleyenler için çok kolay göründüğünü' düşünüyor ve serinin izleyicilere daha iyi bir bakış sunabileceğini düşünüyor.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira geçen hafta sonu düzenlenen America Grand Prix'si öncesinde Trackhouse Racing'in Concord, Kuzey Carolina'daki NASCAR tesisindeki deneyimlerinden bahsediyordu.

Ziyaretinden önce NASCAR hakkında çok az şey bildiğini itiraf eden Oliveira, seriye dair incelikleri ve sürücüleri daha iyi anladığını söylüyor.

Kendisine bu konu sorulduğunda, MotoGP'nin de hayranlarına bu şekilde açılabileceğini, çünkü televizyonda bu motosikletlerden birini sürmenin ne kadar zor olduğunun doğru bir şekilde temsil edilmediğini belirtti.

"Bir sporun içine girdiğinizde ne anlama geldiğini ve televizyonda göründüğü kadar basit olmadığını anlıyorsunuz." 

"Bunu MotoGP'ye de uygulayabiliriz."

"Bence gelip bizi canlı olarak izleyebilen insanlar, bunun zor olduğunu takdir edebilirler."

"Ama evden izleyenler için bu geçerli değil. Bence MotoGP son zamanlarda evden çok kolay görünüyor."

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team

Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse'un NASCAR üssünde geçirdiği zamanı yorumlayan Oliveira, seride kullanılan stok araçların karmaşıklığı karşısında şaşırdığını söylüyor.

"NASCAR yarışlarının gerçekte neyle ilgili olduğuna dair güzel bir fikir edindik ve bu konuda gerçekten olumlu bir şaşkınlık yaşadık." 

"Pitstop için NASCAR aracını kullanmam gerekti, bu da beni çok mutlu etti. NASCAR'a dair pek bir şey bilmiyordum."

"Aracın dengesinin, aerodinamiğinin karmaşıklığı ve teknik olarak araca ne kadar az şey yapabilecekleri hakkında hiçbir fikrim yoktu ama bunun takımlar için şasiyi sökmek, her parçayı bir araya getirmek, her şeyi pratik olarak ölçmek açısından ne kadar büyük bir iş anlamına geldiğini bilmiyordum."

"Sürücüler için de simülatörü kullanmamız gerekti ve rekabetçi olmanın ne kadar zor olduğunu kesinlikle hissettik."

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