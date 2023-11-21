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Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Aleix Espargaro, MotoGP Katar Grand Prix'si antrenmanlarında yaşadıkları tartışmanın ardından Franco Morbidelli'nin "kimseye saygısı olmadığını" söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Katar GP'nin üçüncü antrenman seansında, altıncı virajdaki bir atak girişiminin ardından sinirlenen Espargaro, Morbidelli'nin kaskına tokat atmıştı.

Espargaro'ya altı sıra grid cezası ve 10 bin euro para cezası verilirken, Morbidelli Cumartesi akşamı Aprilia sürücüsünü sert şekilde eleştirdi.

Pazar günü basına konuşan Espargaro, davranışından "utanç duyduğunu" söylese de Morbidelli'nin sürekli diğer isimlere karşı saygısızlık yaptığını iddia etti.

Espargaro, "Daha önce de söyledim, ilk olarak takımım ve kendim adına çok üzgünüm ve yaşadığım patlamadan dolayı utanıyorum."

"Sorumluluğu tamamen üstleniyorum. Fikrim ona yumruk atmak ya da başka bir şey yapmak değildi, sadece onu uzaklaştırmak istedim."

"Bu benim hatamdı ama sadece son beş saniyeyi izlemek adil değil. Bana göre Franco, bir buçuk yıldır dünyanın dört bir yanındaki pistlerde geziniyor. Onun tavrı bu, kimseye saygısı yok. Son yarışta takım arkadaşıyla kavga etti, ceza almadı."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

"Ayrıca Marc'a köpek dedi. Dün beni üç kez engelledikten sonra piste geri dönmeye çalışıyordum ve hâlâ piste girmeme izin vermiyordu."

"O zaman çok kötü tepki verdim. Tepkim için üzgünüm ama sadece son beş saniyeye göre değerlendirme yapmanın adil olduğunu düşünmüyorum."

"Daha da öfkeli olduğum ve henüz son sözün söylenmediği şey, ailem ve oğullarım hakkında konuşmaya başlamasıydı."

"Benim için yaptığı şey hiç adil değil. Sınırı aştı. Çok öfkeliyim."

Sprint sırasında geçirdiği kazada bacağında küçük bir kırık oluşan İspanyol sürücü, bitime yedi tur kala pazar günkü yarıştan çekildi.

Espargaro asıl sorunun sakatlık bölgesinde kan birikmesi olduğunu söylüyor.

"Yani bir kırığım var, ki bu önemli bir kırık."

"Sorun aslında kırık değil. Sorun her yerin kanla dolu olması, bağlar, kaslar, her yerde kan var."

"Ağrıdan kaçınmak için bir miktar ilaç aldım çünkü bu sabah ısınma turlarında -ağrı nedeniyle sürüş yapmak- imkansızdı."

"Yarışta ağrım yoktu ama ayağımda hiç güç yoktu çünkü her yer kan doluydu.

"Bu yüzden bacağım tamamen kilitlenmişti ve garaja gelmeye karar verdim. Vites yükseltip alçaltmak benim için imkansızdı."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

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