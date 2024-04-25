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MotoGP İspanya GP

Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

KTM sürücüsü Dani Pedrosa bir yıl içinde ikinci kez MotoGP İspanya Grand Prix'sine wildcard ile katılmayı beklemediğini söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

31 MotoGP yarış galibiyeti bulunan Dani Pedrosa, 2018 sonunda emekli oldu. Ancak KTM'ye test sürücüsü olarak katıldığından beri ara sıra joker yarışlara katıldı.

Pedrosa 2023'te İspanya GP'si ve San Marino GP'sinde yarıştı. Kendi evinde coşkulu bir kalabalığın önünde yedinci olurken San Marino'dan dördüncülükle ayrıldı.

KTM sezon başında Pedrosa'nın Jerez'de tekrar joker olarak yarışması için her şeyin hazır olduğunu açıklamış ancak sürücünün yeşil ışık yakmasının beklendiği belirtmişti.

Bu hafta sonu İspanya GP'si öncesinde perşembe günü konuşan Pedrosa, terar yarışmayı beklemediğini  ancak "testlerde işlerin biraz ilginçleştiğini" ve planın değişmesine neden olduğunu söyledi.

Üç kez MotoGP şampiyonluğu kazanan pilot, “Bu harika GP'de bulunuyorum ve start almak için sabırsızlanıyorum.” 

“Dürüst olmak gerekirse, geçen yıldan sonra tekrar yarışmayı beklemiyordum. Ancak testlerde işler biraz ilginçleşti, bu yüzden bir kez daha denemeyi seçtik.”

'İlginç' kelimesinin ardında hızın yatıp yatmadığı sorusuna Pedrosa şöyle yanıt verdi: “Testlerde tek başınıza yarıştığınızda hızı değerlendirmek zor."

“Ancak deneyeceğimiz bazı öğeler var. Bunlar, neler çıkabileceğini ve stres altında bununla başa çıkıp çıkamayacağımızı görmek için önemli öğeler. Çünkü normalde testlerde bir şeyleri ayarlamak ve motosikleti değiştirmek için tüm gününüz oluyor."

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dolayısıyla, geçen yıl gördüğümüz gibi bu yeni formatla birlikte çok daha stresli. Yani, evet, sebeplerden biri de bu.” dedi.

KTM, Katar'da Brad Binder ile ardından da Tech3'ün çaylak sürücüsü Pedro Acosta'nın Portekiz ve Amerika'daki podyumları sayesinde üç yarışın ardından üreticiler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Pedrosa, denediği güncellemelerin KTM'yi bir adım ileriye taşıyıp taşımayacağını bilmenin zor olduğunu söylüyor. 

KTM'nin güncellemelerinin net bir gelişme sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Pedrosa, “Bu perspektiften söylemek zor çünkü yalnız olduğunuzda işler biraz farklı oluyor.” 

“İşte bu yüzden bu hafta sonu hissiyatı biraz ölçmek ve motosikletin nasıl performans gösterdiğini görmek istiyoruz. Çünkü bu yıl ilk üç yarışta tur zamanlarının ve yarış temposunun geçen yıla göre çok daha hızlı olduğunu açıkça görebiliyoruz."

“Dolayısıyla bunu da değerlendirmek ve bu yıla uyarlamak zorundayız. Çünkü aniden herkes geçen yıldan neredeyse yarım saniye veya daha fazla daha hızlı oldu."

“Portekiz'de olduğu gibi pist koşulları mükemmel olmasa bile hemen hemen her yerde rekorlar kırılıyor."

“Yarışın toplam süresi çok daha hızlı. Dolayısıyla, evet, denemek istediğimiz bazı şeyler var ama hızlardaki artışın denkleme uyup uymadığını görmemiz gerekiyor.” dedi.

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