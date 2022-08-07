Espargaro, büyük kazasının ardından yarışa katılıp katılmayacağını bilmiyor

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İspanyol sürücü, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen 4. antrenman seansında, Farm Curve virajında 185 km/s hızla kaza yaptı.

Aya kalkamayan ve sedyeye alınan Espargaro, sağ ayağının kontrolü için tıp merkezine götürüldü.

Ağır kazaya rağmen Espargaro, sıralama turlarına katıldı ve harika bir performans sergileyerek Aprilia'sını altıncı sıraya yerleştirdi ancak ağrılarının artması nedeniyle tüm basın etkinliklerini iptal etti.

Şimdi pazar günkü yarışa katılıp katılmayacağı belirsiz.

Espargaro, takım tarafından yayınlanan ilk açıklamada şöyle dedi: "Kaza, ihtiyaç duyduğumuz son şeydi."

"Motosiklette kendimi iyi hissediyordum, zorluyordum fakat kaza çok büyüktü."

"Çok fazla ağrım var ve giderek artıyor, bu yüzden takım ve doktorlarla birlikte, yarına kadar dinlenmenin ve ısınma turlarına katılarak son durumu değerlendirmenin benim için en iyisi olacağına karar verdik."

"Tabii ki pistte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım fakat vücudun sürüş esnasında çok fazla baskıya maruz kaldığı bir bölümünden bahsediyoruz."

"Yarışa katılmamın mümkün olup olmayacağını görmemiz gerekecek."

Espargaro, şampiyonada Fabio Quartararo'nun 21 puan ardında ikinci sırada yer alıyor ve bu hafta sonu galibiyet savaşında olmayı hedefliyordu.