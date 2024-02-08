Espargaro: "Aprilia rakipleriyle mücadele etmek istiyorsa motoru geliştirmeli"

Aprilia, Sepang'daki sezon öncesi testlerinde RS-GP'nin güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı ve motosiklete yeni aerodinamik parçalar eklemek için çok çalıştı.

Espargaro testin son gününü beşincilikle tamamladı ve zaman çizelgesinde Ducati olmayan sürücüler arasında en üst sırada yer alan isim oldu. İlk sırada yer alan Francesco Bagnaia'nın 0.4 saniye gerisinde kaldı.

Yeni motosikletin geçen yıla göre kesinlikle daha rekabetçi ve virajlarda daha dengeli olduğunu kabul eden 34 yaşındaki sürücü, İtalyan markanın öndeki farkı kapatmak için geliştirmesi gereken alanın motor performansı olduğunu söyledi.

Malezya testinin ardından Espargaro, "Umarım bunu geliştirebilirler. Orta hızlarda kesinlikle torka ihtiyacımız var. Vites değişiminden sonra biraz daha fazla torka, biraz daha fazla güce ihtiyacımız var."

"'24 motosiklet kesinlikle 2023'ten çok daha iyi ama bizim zayıf noktamız hala motor. Eğer büyüklerle mücadele etmek istiyorsak, motorun gücünü artırmamız gerekiyor." dedi.

Espargaro viraj ortası hızının RS-GP için güçlü bir nokta olduğunu, ancak bir viraja girerken daha yavaş bir motosikletin arkasında sıkışıp kalırsa bundan tam olarak yararlanamayabileceğini belirtti.

İspanyol sürücü bunun kendisi için bir endişe kaynağı olduğunu kabul etti. Ancak Aprilia mühendisleri ile birlikte bu soruna henüz bir çözüm bulamadılar.

Espargaro, "Şimdi aerodinami mühendisleriyle yaptığım toplantıda bana aynı soruyu sordular, bu motosikleti grup içinde nasıl yönetebileceğini düşünüyorsun, motosikleti nasıl durdurabilirsin, yarış çizgini nasıl değiştirebilirsin?"

"Bunun çok iyi bir soru olduğunu söyledim. Henüz bir cevabım yok."

"Bu motosikleti seviyorum, karakteri inanılmaz. Virajın ortasında çok fazla zorlayabiliyorum, ki bu benim sürüş tarzım. Ancak yön değiştirmenin, mücadele etmenin gerçekten kolay olmayacağını düşünüyorum."

"Dengesi iyi, bu da iyi bir şey. Geçiş yapmak istiyorsanız ve virajda daha fazla risk almak istiyorsanız, ekstra dengeye sahip olmak iyi bir şey. Ancak motosiklet çok ağır, bu yüzden ne olacağını bunu Katar'da göreceğiz." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, Sepang'da takım arkadaşı Espargaro'nun hızını yakalayamadı ve perşembe günü sadece 12. sırayı alabildi. En iyi derecesi olan 1:57.528 ile vatandaşının hızının 0.4 saniye gerisinde kaldı.

Vinales, RS GP'den kasım ayında Valencia'da 2024 prototipini son test ettiği zamanki kadar memnun olmadığını, çünkü hem frenleme hem de viraj girişinde zorlandığını söyledi.

Dokuz kez yarış kazanan pilot sorunlarını açıklarken şunları söyledi: "Benim için viraja girişte denge hala iyi değil. Çok dengesiz bir motosikletim var, bu yüzden zorlayamıyorum."

"Yani temelde ben motosiklete binemiyorum, motosiklet bana biniyor."

"Valencia'dan ayrıldığımda hissettiklerimi ve eski motosikletle burada attığım ilk turları çok iyi biliyorum. Neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyorum. Paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hissi etkileyip etkilemeyeceğini görmek için aerodinami üzerinde de çok çalışıyoruz."

"Şu anda benim için motosikleti durdurmak çok zor çünkü dengeli değil ve viraja kadar gerçekten sert fren yapamıyorum."

"Bu konu her zaman aklımızda olan ve geliştirmeyi düşündüğümüz bir konu. Çünkü Ducati'nin bu bölümde her zaman çok güçlü olduğunu görüyorsunuz."

"Ancak doğru dengeyi sağlarsak daha fazla motor freni yapabiliriz ve bu da motoru durdurmaya yardımcı olur." dedi.