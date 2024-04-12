Vinales: "Portekiz'de yaşadığımız sorun insan hatasından kaynaklandı"
Maverick Vinales, Aprilia'nın MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde kaza yapmasına neden olan vites kutusu sorununun 'insan kaynaklı' olduğunu dile getirdi.
Gold and Goose / Motorsport Images
İspanyol sürücü, 2021'de markaya katılmasından bu yana Aprilia adına ilk galibiyetini üç hafta önce Portekiz'deki sprint yarışında elde etti ve ana yarıştaki zafer mücadelesinde önemli bir faktör oldu.
Ancak ikinci sıradayken yaşadığı bir vites kutusu sorunu, son turda yavaşlamasına ve ilk virajda kaza yapmasına neden oldu.
Vinales, Aprilia'nın analizleri sonucu sorunun 'insan hatasından' kaynaklandığını gördüklerini, ancak daha fazla ayrıntı vermeyeceğini ve bunun bir daha olmayacağını söyledi.
Amerika Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Elbette takımla konuştum. Ne olduğunu bilmek istedim ve takım için geliştirebileceğim her şeye dahil oldum."
"Önemli olan şey, bunun teknik bir sorundan öte insani bir sorun olmasıydı. Bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem."
"Bu iyi bir işaret çünkü bunun teknik bir sorun olmadığını görmüş olduk. Motosikletimizin dayanıklılığı konusunda şüpheye düşmeyeceğiz."
"Elbette bu her zaman aklımızda olan ve geliştirmemiz gereken bir şey ama iyi bir motosiklete sahip olduğumuzu biliyoruz ve bu ivmeyi devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
RS-GP ile Algarve Uluslararası Pisti'nde oldukça hızlı olan Vinales, hızını Circuit of the Americas pistine de taşıyabileceğine inanıyor.
"Her pistte hızlı olabileceğimizi düşünüyorum."
"Portimao ile Austin arasında bir fark görmüyorum: İniş çıkışlar, hızlı ve dar virajlar..."
"Çalışmaya ve zorlamaya devam etmek için oldukça motive olmuş durumdayım."
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