Espargaro: "2024 Aprilia, Katar virajlarında F1 aracı gibi dönüyor"

Aprilia kış boyunca V4 motorlu RS-GP'sini elden geçirdi ve yeni aerodinamik konsepti geçen ay Sepang testinde ilk kez görüldüğünde dikkatleri üzerine çekti.

Espargaro'nun Cumartesi günü Katar'daki yarı mesafe yarışında üçüncü olarak güçlü bir performans sergilemesi ve yarışı kazanan Jorge Martin (Pramac) ile ikinci Brad Binder'in (KTM) hemen arkasında bitirmesi ile yeni Aprilia, 2023'e göre açık bir adım gibi görünüyor.

İspanyol sürücü, 2024 Aprilia paketinin ana zayıflığı olarak yine güç eksikliğini gösterirken, Losail pistindeki virajlarda ne kadar hız yapabildiğinden çok etkilendi.

Üç kez MotoGP galibi Espargaro, "Virajların apeks noktasında, Formula 1 gibi inanılmaz. Bu motosikleti sürmek inanılmaz. Özellikle 12, 13, 14, 15. virajlarda çok keyif aldım. Hızlı virajların ortasında taşıyabildiğiniz hız çılgınca."

"Zayıf noktamız ise motor. Orada çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama bu 1. yarış, hâlâ zamanımız var." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun performansı özellikle etkileyiciydi çünkü yarışın ikinci bölümünde, bazı rakiplerinin önemli bir lastik düşüşü bildirdiği sırada hızlı görünüyordu ve sondan bir önceki turda son şampiyon Francesco Bagnaia'dan (Ducati) podyumdaki son yeri kapmadan önce Gresini'den Marc Marquez'i geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

İspanyol sürücü, aşınmış lastiklerle son turlarda gösterdiği temponun Pazar günü yapılacak olan ve ilk sıradaki Martin'in ardından ikinci sırada başlayacağı grand prix'ye giderken kendisine güven verdiğini kabul etti.

Espargaro, "Uzun mesafeli yarış için çok pozitifim çünkü ilk beş turda [sonraki] beş turdan daha fazla acı çektim."

"Herkesin çok fazla güç ve tork kullandığı ilk beş turda yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çok geç fren yaptım ama hızlanma konusunda onları yakalayamadım."

"Kullanabileceğimiz daha fazla (motor) gücümüz yok ama 5-6 tur sonra lastik tutuşu düştüğünde hızlanmamı korudum. Onlarsa çok düştüler, umarım yarın yarışın ikinci kısmı bizim için iyi olur." dedi.

Ducati sürücülerinin hem Sepang hem de Losail'deki sezon öncesi testlerinde gösterdikleri rekor hız göz önüne alındığında, birçok kişi Ducati'nin premier sınıfta bir yıl daha hakimiyet kurmasından korkuyordu.

Ancak form rehberi hakkında bir sonuca varmak için henüz çok erken olsa da Espargaro, Binder ile birlikte sprintte elde ettikleri sonucun Ducati'nin 2024'te dominant olamayacağının bir kanıtı olabileceğini söylüyor.

"Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum çünkü burada günlerce test yaptık ama her halükarda Brad [Binder] ve ben motosikletlerimizi zirveye çıkarmak ve Ducati'lerle savaşmak için aslanlarla savaşacağımızı gösterdik."

"Sprint yakındı. Onları yakalamak için çok yakın sürdük."

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Ducati ile yarışan Marc Marquez, Losail'de sprintin ikinci yarısında çok fazla pozisyon değiştirdiği için Espargaro'yu yakından izledi.

Marquez, Ducati sürücülerinin düzlük hızı sayesinde güçlü olacağını söylese de, Espargaro'nun sprintin son turlarındaki hızının onu ana yarışta zafer kazanmak için en iyi konuma getireceğini düşünüyor.

Marquez, "Eğer bugünkü gibi olursa, evet [o favori] olur. Yarışın ikinci bölümünde hâlâ 1:52'lerde gidiyordu. Yani süper hızlıydı."

"Görünüşe göre lastikleri gerçekten iyi yönetiyordu, bu yüzden Pazar gününün favorisi o gibi görünüyor."

"Düzlüklerde daha hızlı oldukları için Ducati'lere karşı mücadele etmesinin zor olacağı doğru ama viraj hızlarında süper hızlıydı." dedi.