Vinales: "Debriyaj sorunu takımı yarıştan önce endişelendirdi"

Vinales pazar günü COTA'da 2021'den bu yana ilk yarış galibiyetini elde etti. Sprint yarışını da kazanan sürücü aynı zamanda pole pozisyonun da sahibiydi.

Cumartesi günü sprintte baştan sona lider giden Vinales, ana yarışta iyi bir start alamadı ve 1. virajdaki temasın ardından 11. sıraya kadar geriledi.

Ancak yarışın 13. turunda liderliği ele geçirdi ve damalı bayrağa ikincinin 1.7 saniye önünde ulaştı.

Vinales yarıştan sonra yaptığı açıklamada sabahki ısınmada debriyaj sorunu yaşadığını ve bunun Aprilia takımını "endişelendirdiğini" ve yaşanan bu durumun kendisini bir geri dönüşe zorladığını söyledi.

Pazar günü yarıştan sonra yaptığı açıklamada Vinales, "Aslında bu sabah debriyajla ilgili bir sorun yaşadım ve takım oldukça endişeliydi."

"Bu yüzden hiçbir şeye dokunmak istemediler. Yarışta da aynı şeyi yaşadım ama fena değildim. Önce ikinciliğe geriledim sonra üçüncü oldum. Ama sorun yoktu."

"Pecco'nun içeriye girdiğini ve beni dışarı ittiğini gördüm. Jorge [Martin] de içeride olduğu için temas yaşadık. Bu bir yarış kazasıydı ve ondan sonra 'hayır, hadi ama, hayır!' dedim."

"Konsantre olmaya devam ettim ve bunu yapabileceğime inanmaya devam ettim."

"Öndekilerle aramdaki farkı çok hızlı kapattığımı görünce 'her seferinde bir tane daha dostum' dedim."

"Başardım ve bu çılgıncaydı. Her bir turun tadını çıkarıyordum. Bazı sürücüler beni geçti ama ben geç fren yaparak onların virajda açılmalarını sağladım." dedi.

Vinales'in Aprilia sürücüsü olarak ilk grand prix galibiyeti, onu modern MotoGP döneminde üç farklı üreticiyle zafer kazanan ilk sürücü yaptı.

MotoGP tarihinde, son 75 yılda ondan önce sadece dört sürücü bu başarıyı elde etmişti. Bunu başaran son isim ise, 2003 yılında Ducati için kazanan Loris Capirossi.

Yeni rekoruyla ilgili olarak Vinales, "Dürüst olmak gerekirse, buna hiç bakmıyorsunuz ama gördüğünüzde kendinizi çok özel hissediyorsunuz çünkü pek çok sürücü böyle şeyler yapamıyor."

"Ancak Aprilia ile zirveye ulaşmak... Bilmiyorum, bence bu bir rüya."

"Zaten kazanmakta olan bir takıma gittiğinizde motosikletin harika olduğunu bilmenizle aynı şey değil."

"Aprilia'ya geldik, Aleix [Espargaro] iki zafer elde etti ve ardından iyi bir motosiklet bıraktı ve ben de bir sonraki adımı atıyorum."

"Bu çok harika. Aleix'e yaptığı iş için ve Aprilia'ya teşekkür etmem gerekiyor." dedi.