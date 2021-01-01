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Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş

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Tech3 MotoGP patronu Poncharal, 2021 için Dovizioso iddialarına sinirlenmiş
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Tech3 MotoGP takım patronu Herve Poncharal, Andre Dovizioso'nun 2021 yılında Iker Lecuona'nın yerini alacağına dair iddialar çıktığında, bunun kendisini biraz sinirlendirdiğini söyledi.

Lecuona, Johann Zarco'nun KTM'den ayrılması ve Brad Binder'in fabrika takımına geçmesinin ardından 2020 yılında Tech3 ile MotoGP'ye adım atmıştı.

Bunun kendisi için erken bir geçiş olduğunu düşünen Lecuona, 2020 sezonundaki KTM sürücüleri arasında en kötüsüydü ve sezon boyunca bir kez bile podyuma çıkamadığı gibi, sadece üç kez ilk ona girdi ve sezonu 20. sırada noktalayabildi.

Diğer tarafta takım arkadaşı Miguel Oliveira ise Lecuona'nın 27 puanına karşılık toplamda 125 puan topladı ve iki kez podyuma çıkıp, düzenli olarak ilk 10'da yer aldı.

Sezon ortasında KTM'nin Lecuona'yı Moto2'ye gönderip, yerine Dovizioso'yu getirebileceği iddiaları vardı.

Hatta Dovizioso ve KTM'in görüşme yaptığı biliniyordu. Ancak İtalyan sürücü sezon sonunda emekli olmayı tercih etti.

Motorsport.com'a konuşan Poncharal, KTM'nin sezon öncesinde 2021 kadrolarını doğruladığını ve buna rağmen Lecuona hakkında çıkan söylentilerin kendisini sinirlendirdiğini söyledi.

Poncharal, "Iker ile ilgili iyi olan şey, takıma ve bana çok güveniyor olması."

"Ve ona 'Iker, duyduklarının bir önemi yok, duyduğun veya okuduğun tüm bu saçmalıklar önemsiz. Eğer tamamen kendi işine odaklanırsan, 2020’de evet benim sürücümsün ancak 2021’de de %100 benim sürücüm olursun. Bu yüzden buna çok fazla dikkatini verme' dedim."

“Buna rağmen kendilerini bir tür süper star olarak düşünen bazı gazeteciler [Dovizioso'nun Lecuona'nın yerini alabileceği konusu hakkında] sorular sormaya devam ettiler ve bir noktada biraz sinirlendim. Çünkü kaç kez söylerseniz söyleyin önemi olmuyor.  Bazen arkamda bana [kadromu] değiştirmemi söyleyecek daha yüksek bir güç veya daha yüksek bir kişi olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

Poncharal, daha önce Tech3'da birlikte çalıştığı Dovizioso'ya karşı çok büyük bir saygısı olduğunu, ama Lecuona'yı 2021'de Moto2'ye gönderip, yerine Dovizioso'yu almanın hiçbir zaman bir seçenek olarak ortaya çıkmadığını söyledi.

"Andrea, kış boyunca KTM ile konuştu ve bir anlaşma sağlayamadılar. Sonra Ağustos ayında gazeteciler bana geldi ve herkese, gazetecilere bunun bir saygısızlık olduğunu söyledim."

"Iker ile bir sözleşmemiz var ve ona neden Moto2'ye geri dönmesini söylemeliyiz ki? Sürücüler kullanıp attığınız birer peçete parçaları değiller."

“Onu Moto2'den getirdik ve bunu yaparak büyük bir risk aldık. Sonuçta onu bir yıl daha Moto2'de tutabilir, yarışlar kazanmaya çalışabilir, belki şampiyon olmasını sağlayabilir ve sonra MotoGP'ye geçirebilirdik. Bunu yapmak bizim için çok daha kolay olurdu."

"Bu yüzden bizi dinledi, bize güvendi. Potansiyelini göstermeye başladığı bir yılın ardından ona Moto2'ye geri dönmesini asla söylemeyiz."

“Bu asla benimle olacak bir şey değildi ve bunun olmaması beni mutlu etmiyor, çünkü zaten benimle asla olmayacak bir şeydi."

"Sadece herkesten daha fazlasını bilen, planlarını yapan ve bunların daha heyecan verici olacağını düşünen bazı süper star gazetecilerin düşüncesiydi."

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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso , Iker Lecuona
Takımlar Tech 3
Editör Lewis Duncan

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