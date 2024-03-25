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MotoGP Portekiz GP

Çaylak Acosta, tarihi ilk podyumuna rağmen beklentilere girmiyor

MotoGP çaylağı Pedro Acosta, Portekiz Grand Prix'sinde sansasyonel bir şekilde ilk podyumunu elde ettikten sonra önümüzdeki yarışlarda bir beklentiye girmediğini söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Gold and Goose / Motorsport Images

19 yaşındaki Tech3 sürücüsü, Pazar günü Algarve Uluslararası Pisti'nde düzenlenen grand prix'de yedinci sıradan başladığı yarışta yine dikkat çeken bir performans sergiledi.

İlk olarak 25 turluk yarışın başlarında KTM fabrikasından meslektaşları Jack Miller ve Brad Binder'ı geride bırakan Acosta, daha sonra Marc Marquez ve Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak kapanış etaplarında dördüncülüğe yükseldi.

Aprilia'dan Maverick Vinales son turda muhtemel bir şanzıman sorunu yaşayıp kaza yapınca Acosta'ya sadece ikinci yarışında ilk MotoGP podyumunu hediye etti.

Yıllardır padoktaki en büyük beklentilerden biri olan Acosta, önümüzdeki yarışlarda daha fazla podyum elde edebileceği konusunda beklentileri önemsemedi.

Acosta, "Daha önümüzde uzun bir yol var. Bu sadece bir başlangıç. Ayağımızı yere sağlam basmalı ve bunun gerçekten güzel bir hafta sonu olduğunu anlamalıyız. Belki Amerika'da ya da Jerez'de daha zor olacak."

"Gerçekten bilmiyorum çünkü bizim için her yarış bir soru işareti olacak çünkü [Şubat ayında test ettiğim] Malezya'ya gelmeden önce, MotoGP motosikletiyle birçok yeni piste çıkacağım."

"Bunun için sakin olmamız gerekiyor çünkü bu uzun bir sezon."

"Daha çok erken olduğu için bir şey bekleyemeyiz ama takımın hazırladığı motosikletten ve benim kafamı yönetme şeklinden çok memnunum." dedi.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta, Vinales'in çıkışının ardından aniden podyum pozisyonunda olduğunu fark ettiği için yarışın son turunun en yavaş turu olduğunu söyledi.

Acosta, "Ayrıca takım bana [pit] panosunda bir mesaj gösterdi, 'sakin ol' gibi bir şeydi."

"4. sıra ile birlikte 'sakin' yazıyordu. Ben de 'tamam, dört saniye gerideyiz, şimdi sakin olmaya çalışacağız ve herhangi bir karışıklık çıkarmayacağız ve motorla birlikte pite geri döneceğiz' dedim, çünkü bu tur yavaş olsa bile yeterli olacaktı."

"Ve ben sadece sürüyordum ve onun genişe çıkıp ve kaza yaptığını gördüğümde, 'Tamam, şimdi kötü bir şey yapamazsın!' dedim."

"Ayrıca yarışı havadan kontrol ederseniz, her yerde genişten dönüyordum ve bazı hatalar yapıyordum. Sanırım yarışımın en yavaş turu son tur oldu." dedi.

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