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MotoGP Haberler

Dovizioso, Yamaha'nın bu kadar zorluk çıkartmasını beklemiyormuş

Misano'da son yarışına çıkmaya hazırlanan Andrea Dovizioso, Yamaha'nın bu kadar sıkıntı çıkartmasını beklemediğini itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Dovizioso, Yamaha'nın bu kadar zorluk çıkartmasını beklemiyormuş
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Britanya GP'sinin ardından bir açıklama yapan Dovizioso, San Marino GP'sinin ardından MotoGP'den emekli olacağını açıkladı.

2020 sezonunun ardından Ducati'den ayrılan ve 2021 sezonunun büyük bölümünü boşta geçiren Dovizioso, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması ve Morbidelli'nin fabrika takımına geçmesinden sonra Petronas Yamaha ile anlaşarak spora geri dönmüştü.

Bu sezon RNF Yamaha'ya dönüşen takım epey zor günler geçiriyor, aynı şekilde Dovizioso'da Yamaha'ya uyum sağlayamadı ve şu ana kadar sadece 22 puan toplayabildi.

En son 2012'de Tech3 için yarışırken bir Yamaha kullanan ve o sezon altı podyum elde eden Dovizioso, karşı karşıya kaldığı zorluklardan ötürü epey şok içinde olduğunu gizlemiyor.

Silverstone'da Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Dovizioso, "Motosikletin beni bu kadar zorlamasını beklemiyordum çünkü Yamaha ile zaten deneyimim vardı."

"Karşımda tamamen farklı bir motosiklet yoktu, ancak şampiyona, kurallar, motosikletler ve rakipler değişti ve kendimi benzersiz bir sürüş tarzına adapte etmek zorunda hissettim -bu tarz günümüz MotoGP'si için biraz aşırı."

"Ancak Fabio [Quartararo]'nun sürüş tarzında bu kadar rekabetçi olabilirsiniz. Bu yüzden bu aşırı karakteristik özelliği beklemiyordum." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha motorunun kendisine uymamasını biraz daha detaylandıran İtalyan sürücü, "Sürüş tarzınızı tamamen değiştirmek imkansız. Bunu kimse yapamaz. Ancak motosikletin özelliklerine biraz uyum sağlayabilirsiniz."

"En üst seviyedeki her sürücü farklı motosikletlere adapte olabilir, ancak kimse sürüş tarzının DNA'sını tamamen değiştiremez, çünkü herkesin çok hızlı olduğu bir seviyede bu aşırıya kaçar."

"Yani, rekabetçi bir sürüş stilinin peşinden koşar veya pisti rakibiniz olarak görürseniz, asla rakipleriniz kadar iyi olamazsınız. Biraz yaklaşabilirsiniz, ancak asla daha iyi olamazsınız."

"Bazı alanlarda iyi olmanız mümkün, nitekim herkesin iyi bir yanı vardır, bu yüzden bazı motosikletlerde daha fazlasını yapabilirsiniz, fakat sürüş tarzınızı tamamen değiştiremezsiniz." dedi.

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