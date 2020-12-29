Alex Marquez: "LCR Honda'ya geçiş 'sıfırdan başlamak gibi' olmayacak"

Honda, geçen yılın başında Marquez'i 2021 sezonu için fabrika sürücüsü olarak LCR'ye gönderme kararı almıştı.

2019 Moto2 Dünya Şampiyonu, 2020'de fabrika takımına geçmeden önce geçen yıl Valencia'da LCR ile test yapmıştı ve 2021'de LCR'de Cal Crutchlow takım şefi Christophe Bourguignon ile çalışacak.

2020'ye zorlu bir başlangıç yapan Marquez, yılın ikinci yarısında güçlü bir performans sergiledi ve Fransa ile Aragon'da podyuma çıktı.

Marquez, Honda fabrika takımında kaydettiği ilerlemeden sonra LCR'ye geçişinin kendisi için bir sıfırlama olup olmayacağı sorusuna, "Hayır, sıfırdan başlayacağımı sanmıyorum. 'Beefy' gibi çok fazla deneyim sahibi bir teknisyenle çalışacağım ve Honda'daki herkes onun hakkında çok olumlu konuşuyor."

"Ayrıca veri tarafına Moto2'deki teknisyenim David Garcia geliyor."

"Yani zaten onu çok iyi tanıyorum ve o da 'Beefy' e yardım edebilir. Beni biraz daha erken tanımak için iyi bir ikili olabilirler. Açıkçası 'Beefy' açısından, onun benim tarafımda olmasının olumlu olacağını düşünüyorum çünkü beni gerçekten iyi tanıyor."

"Bütün çocukları biliyorum. Onlarla Portimao'dan tanışıklığım var, ama geçmişten bu yana herkesi tanıyorum. Her şey gerçekten güzel şekilde değişiyor gibi görünüyor. Her şeyin biraz daha sakin ve baskının biraz daha hafif olduğu bir takımda olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yüzden, deneyim kazanıp, sezonun ikinci yarısındaki gibi çalışmaya devam etmeme yardımcı olabileceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Gelecek yılki takvim 20 yarıştan oluşacak ve Marquez, mevcut motosikletle bu pistlerin sayede yedi tanesinde yarıştı.

Ancak Marquez, çaylak sezonunda kazmadığı deneyimin kendisine yardım edeceği görüşünde.

"Bu biraz garip ama daha önce sürmediğim bazı pistlerde ilk seanstan itibaren oldukça hızlıydım."

"Yani her şey piste, neler olduğuna ve bu durumu nasıl yönettiğinize bağlı."

"Ama hayır, çaylak sezonumdaki gibi olmayacak. Zaten deneyimliyim ve zaten motosikleti biliyorum. MotoGP hafa sonunun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair sırları biraz öğrendim."

Marquez, artık tecrübe kazandığını söyledi ve özellikle sezonun ikinci yarısında ivmeyi gelecek yıla taşımak istediğini belirtti.

Marquez, "Her zaman ilk sekize girmek önemli olacak." diye de ekledi.