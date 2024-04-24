Korkutucu kazada Dovizioso'nun dokuz kemiği kırılmış

Nisan ayı başında eski MotoGP sürücüsü Andrea Dovizioso'nun bir arazi motosikleti kazasında ciddi şekilde yaralandığı açıklandı.

Bir gün sonra İtalyan sürücü hayati tehlikesinin olmadığını belirtti fakat vücudunda birden fazla kırık olduğunu söylüyordu.

Yeni bir açıklama yapan Dovizioso, kazada dokuz kemiğinin kırıldığını söyledi.

"Sağ köprücük kemiğimi kırdım. Omzumdaki bağlar kötü durumda olduğu için ameliyat olmak zorunda kaldım."

"Diğer kırıklar daha az şiddetli ama iyileşme süreci çok zaman alıyor. İki kaburgam ve üç omurum kırıldı, göğüs kafesimde bir çatlak var ve sağ dizimde sinir hasarı oluştu."

"Sol bileğimde de bir yırtık vardı ama neyse ki çok kötü değildi. Buna ek olarak, kalçamda bir kırık var. En zor kısmı buydu, çünkü bu iki ya da üç hafta daha tekerlekli sandalyeyle dolaşmam gerektiği anlamına geliyor."

"Umarım yakında bundan harika şeyler çıkarabilirim. Etrafımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum."

İyileşme süresi

Dovizioso, rehabilitasyon çalışmalarına devam etmek üzere hastanede geçirdiği dönemin ardından evine döndü.

"Sassuolo'daki hastanede çok zor bir hafta geçirdim, ancak oradaki insanlar işimi kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

"Bunun için onlara ve ayrıca Floransa hastanesindekilere teşekkür etmek istiyorum."