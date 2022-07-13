Dovizioso: "2023'te MotoGP'de yarışmayacağım"

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Dovizioso, MotoGP'nin resmi sitesinde yayınlanan röportajında premier sınıftaki macerasının 2022 yılının bitmesiyle sona ereceğini doğruladı.

9 yarış daha olacak ve sonrasında Andrea Dovizioso, artık bir MotoGP sürücüsü olmayacak. Sürücü marketindeki parçaları yerine koyduğunuzda, Dovizioso için 2023 gridinde yer olmadığı oldukça açıktı. Ancak Dovizioso'nun 2023'te yarışmayacağı, direkt olarak kendisi tarafından doğrulandı.

MotoGP.com'a konuşan Dovizioso, "Gelecek sezon kesinlikle MotoGP'de yarışmayacağım. Rekabetçi olmamam durumunda burada kalmayacağımı hep söyledim. Gelecek sezonu geçirebileceğim bir yer bakmadım çünkü pistte zorlandığınızda eğlenmiyorsunuz."

"Sakinim. Yarışmamanın nasıl bir his olduğunu tattım [2021'de sadece 5 yarış sürmüştü]. Sadece sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyorum." dedi.

Dovizioso'nun Yamaha macerasında şu ana kadar iyi sonuçlar eksikti ama aynı zamanda eğlence de yoktu. Dovizioso, Ducati'deki kariyerinde eğleniyordu ve şampiyonayı 3 kez ikinci sırada tamamlamıştı. Dovizioso, Ducati'nin ardından Yamaha'ya geçmeyi güçlü bir şekilde istedi ancak M1'e alışmakta zorlandı ve hiçbir zaman M1'le bir bağ oluşturamadı.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso, "Her yarış çok zor çünkü arkalardan başlıyorum ve bu, durumu daha da karmaşık hâle getiriyor. Kariyerimde rekabetçi olmadığım bir dönem hiç yoktu. Rekabetçi olamamak benim için yeni bir şey ve her yarışın ardından bir gerçek hâline geliyor."

"MotoGP değişti, rakiplerim değişti, sürüş stilleri farklı. Birçok farklı neden var ve bu nedenleri bir araya getirdiğinizde, şu an bana olan şey yaşanıyor." dedi.

M1, Dovizioso'nun 2017-2019 yılları arasında iyi şeyler başardığı Ducati motosikletinden çok farklı. M1, sadece bir sürüş stiliyle hızlı oluyor ve şu anda Fabio Quartararo bu sürüş stiliyle iyi şeyler yapıyor. Ancak bu stile adapte olmak herkes için kolay değil.

Dovizioso, M1'de yaşadığı sorunlar hakkında şunları söyledi: "Yamaha frenlemede ve ileri gitmekte iyi ancak diğer alanlarda sorun yaşıyor. Quartararo gibi sürmezseniz, rekabetçi olmak zor."

"Eğer Fabio yarış kazanıyorsa, bu sizin de hızlı olabileceğini anlamına geliyormuş gibi ancak diğer sürücüler de şikayet ederse, rekabetçi olmanın pek bir yolu yok. Mesela Morbidelli ve ben, çok farklı sürüyoruz ama sonuçlarımız benzer."