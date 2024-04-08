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MotoGP

Fernandez, 'iyi performans gösterememesine rağmen' KTM desteği için minnettar

Augusto Fernandez, 2024 MotoGP sezonunda şu ana kadar 'iyi bir performans göstermemesine' rağmen KTM fabrikasının desteği için minnettar olduğunu söylüyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3

Gold and Goose / Motorsport Images

2022 Moto2 Dünya Şampiyonu, geçen yılki zorlu çaylak sezonunda dördüncü olmasına rağmen, KTM'nin iki motosiklete üç sürücü sorununu nasıl çözeceğini bulmasıyla Pol Espargaro'nun yerine Tech3 ile MotoGP'de kalmaya hak kazandı.

Yeni karbon fiber şasiye sahip fabrika destekli bir KTM'de olmasına rağmen Fernandez, 2023'te kullandığı şasiye kıyasla daha farklı olduğunu düşündüğü 2024 RC16 ile başa çıkmakta zorlandı.

Katar GP'sinde 17. sırayı elde eden Fernandez, Portekiz'de 11. sırada yer aldı ancak üçüncü sıradaki takım arkadaşı Pedro Acosta'nın 23 saniye gerisinde kaldı.

Şu ana kadar zor bir sezon geçirmesine rağmen Fernandez hâlâ KTM'nin desteğine sahip olduğunu söylerken, Acosta'nın kendisi için 'çok iyi bir referans' olduğunu da belirtiyor.

"Gerçek şu ki fabrika dördümüze de destek oluyor, hatta hiçbir performans göstermeyen bana bile."

"Bu yüzden onlara teşekkür etmeliyim. Bakalım yakında onlara borcumu sonuçlarla ödeyebilecek miyim?"

"Pedro'nun podyumu inanılmazdı, genel olarak yaptığı her şey öyle. O gerçekten iyi bir referans."

Fernandez'in Portekiz Grand Prix'sindeki 11. derecesi, kendisi için daha iyi bir ayar bulma konusunda 'ileriye doğru büyük bir adım' atmasıyla geldi.

"İleriye doğru büyük bir adım attık ve Portekiz'de yol tutuşunun az olduğu koşullarla biraz daha iyi başa çıkabildim."

"Gelişmeye devam etmeliyiz. Hızımız henüz istediğimiz gibi değil ama yavaş yavaş ilerlemeliyiz."

"Hafta sonları motosikleti çok değiştiriyoruz, ama bu istemediğim bir şey değil. Şu andan itibaren temelimizi sağlamlaştırabilmek için bu anlamda daha çok istikrarlı olmayı isteyeceğim."

Ancak Fernandez için işler düzelmezse, ay sonundaki İspanya Grand Prix'sinden sonra geçen yıl yarıştığı 2023 şasisine geri dönme olasılığını da göz ardı etmedi.

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Oriol Puigdemont
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