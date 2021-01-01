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MotoGP / Son dakika

MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor

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MotoGP, Sepang testini karantina olmadan gerçekleştirmek istiyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP, Şubat ayında gerçekleştirilecek sezon öncesi testinde karantina sürecine takılmamak adına Malezya hükümeti ile görüşme gerçekleştiriyor.

COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya çapındaki seyahat kısıtlamaları devam ediyor ve ülkeler, virüsün mutasyona uğramasının ardından sınırlarını daha da kapattılar.

Şu anda, Malezya'ya giden herkes, halka karışmadan önce PCR testine girmek zorunda kalıyor ve eğer test negatif çıkarsa, en az yedi günlük bir karantina süresine tabi tutuluyor.

Malezya hükümetinin mevcut COVİD kuralları, 19-21 Şubat tarihleri arasında Sepang'da 2021'in ilk sezon öncesi testini yapmayı planlayan MotoGP padoku için önemli bir sorun teşkil ediyor.

Ancak, Motorsport.com, MotoGP organizatörü Dorna Sports ve eski Sepang Pisti CEO'su ve Petronas SRT patronu Razlan Razali başta olmak üzere çeşitli tarafların, Malezya hükümeti İLE beraber padokun karantina dönemini atlamasına izin verecek bir formül için aylardır çalıştığını öğrendi.

MotoGP, 2020 sezonu boyunca COVID-19 için özel bir hafta sonu sistemi kullanmıştı ve bu sayede virüsün yayılımını en aza indirmek adına temas minimuma indirilmişti. Bunun Malezya'daki testlerde de kullanılması planlanıyor. Buna ek olarak daha fazla kısıtlama da getirilecek.

MotoGP'nin elinde testi Jerez'de yapmak gibi bir acil durum eylem planı da bulunuyor. Ancak testin Malezya'da gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalar olumlu ilerliyor.

Her şey yolunda giderse MotoGP, 10-12 Mart tarihleri arasında yapılacak ikinci üç günlük sezon öncesi testi için Malezya'dan Katar'a gidecek. Daha sonra 28 Mart'ta Losail'de yeni sezonun ilk yarışı yapılacak.

MotoGP'nin 2021 için geçici takvimi toplamda 20 yarış içeriyor.

Bununla birlikte, COVID-19'a karşı verilen savaş devam ettiği için, 2021'in ilk aylarında bazı yarışların ertelenmesine ya da iptal edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bundan ötürü Dorna Sports, Algarve, Igora ve Endonezya pistlerini ihtiyaç duyması halinde kullanılacak "yedek pistler" olarak belirledi.

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Editör Oriol Puigdemont

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