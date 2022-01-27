Suzuki, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

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Suzuki'nin 2022 MotoGP lansman tarihi birkaç sızmıştı. Bugün itibariyle de takım tarafından doğrulandı. Takımdan yapılan açıklamaya göre yeni GSX-RR 2022, 4 Şubat'ta Sepang'da görücüye çıkacak.

Lansman etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve saat 12:00'de takımın internet sitesinden, YouTube kanallarından, Facebook'tan ve MotoGP'nin kendi resmi kanallarından canlı yayınlanacak.

Lansmanın ertesi gün sonra Alex Rins ve Joan Mir ikilisi, aynı pistte düzenlenecek sezon öncesi testlerine katılacaklar.

Geçtiğimiz günler de Ducati da 2022 lansman tarihini açıklamış fakat Jack Miller'ın COVID-19'a yakalanması nedeniyle bu tarih değiştirilmişti.

Bugün KTM fabrika takımı ve Tech3 KTM müşteri ekibi 2022 motosikletini tanıtacak.

4 Şubat'ta hem Suzuki hem Yamaha, 7 Şubat'ta Ducati ve 8 Şubat'ta Honda 2022 motosikletini tanıtacak.

MotoGP'de yeni sezon testleri 5-6 Şubat'ta Sepang'da başlayacak. 11-13 Şubat tarihleri arasında ise Mandalika'da ikinci bir test gerçekleştirilecek.

Lansman tarihleri:

27 Ocak – KTM ve Tech3 KTM

4 Şubat – Yamaha

7 Şubat – Ducati

8 Şubat – Honda