Quartararo: "Rins ile dört yıldır Morbidelli ile konuştuğumdan daha fazla konuştum"
Fabio Quartararo, Alex Rins ile tek bir testte, eski Yamaha takım arkadaşı Franco Morbidelli ile dört MotoGP sezonu boyunca konuştuğundan daha fazla konuştuğunu söyledi.
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing.
Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo MotoGP'deki ilk yarışına 2019 yılında Morbidelli ile birlikte Yamaha SRT takımında çıktı. Fransız sürücü 2021 sezonunun başından itibaren ilk ve şimdiye kadarki tek şampiyonluğunu elde ettiği takıma terfi etti.
Morbidelli 2022'de Quartararo ile yeniden bir araya geldi ve İtalyan sürücü fabrika takımına geçti. İkili, Morbidelli'nin yerini Rins'in aldığı geçen yıla kadar birlikte yarıştı.
Valentino Rossi'nin VR46 Akademisinin bir üyesi olan İtalyan, Pramac Ducati'de geçen yılın ikincisi Jorge Martin ile takım arkadaşı olacak.
Morbidelli, geçen ay Portimao'da antrenman yaparken geçirdiği kazanın ardından geçen hafta Sepang'da yapılan ilk sezon öncesi testine katılmadı. Ayrıca 8-10 Mart tarihlerinde Losail'de yarışlar başlamadan önce gerçekleşen Katar testini de kaçıracak.
Takım arkadaşı olarak geçirdikleri dört yıl boyunca Quartararo ve Morbidelli arasındaki mesafe, kısmen Fransız'ın İtalyan'dan çok daha dışa dönük olmasıyla farklı kişilikleri nedeniyle barizdi.
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı, Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Quartararo, Autosport/Motorsport.com'a bu konu hakkında, "Alex ile kendimi çok iyi hissettim."
"Aslında bir testte onunla Morbidelli ile dört yılda konuştuğumdan daha fazla konuştum."
"Garajın diğer tarafına geçip doğal bir şekilde konuşabilmek çok güzel. Daha önce Franco oradayken bunu yapamıyordum."
"Alex ile aramızda bir rekabet var, o beni yenmek istiyor, ben de onu yenmek istiyorum. Ama tabii ki onu 1-2. olarak yenmeyi 10-11. olarak yenmeye tercih ederim."
"Ayrıca yaşadığımız sorunların aynı olduğunu gösteren benzer bir sürüş stilimiz var." dedi.
Quartararo, Sepang testini en hızlı sürücü olan Francesco Bagnaia'nın 0.8 saniye, Rins'in ise 0.4 saniye farkla gerisinde tamamladı.
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