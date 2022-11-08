Mir: "Suzuki seriden ayrılma kararından ötürü pişman olacak"

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Mayıs ayındaki İspanya GP'sinin ardından MotoGP'den ayrılacağını açıklayarak herkesi şok içinde bırakan Suzuki, seriden ayrılmalarının sebebi olarak ise finansal açıdan birtakım endişelere sahip olmalarını gösterdi.

Ayrılık kararının ardından zor günler geçiren Suzuki, son üç yarışta ise kelimenin tam anlamıyla şahlandı ve önce Avustralya, sonra da Valencia'da Alex Rins ile galibiyete ulaştı.

2020'de Suzuki'yi şampiyonluğa kavuşturan Mir, hiçbir pazarlama kampanyasının MotoGP kadar verimli olamayacağını, bu nedenle Suzuki'nin ayrılık kararından ötürü pişman olacağını düşünüyor.

Valencia'da altıncı olan Mir, "Suzuki için son yarışı bu şekilde bitirmek çok duygusal."

"Sanırım seriden ayrılma kararından ötürü pişman olacaklar. Ancak böyle büyük bir karar aldılarsa illa ki önemli bir nedeni vardır."

"Takıma benim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum; her zaman bana destek olan süper ekibe sonsuz teşekkürler."

"Suzuki belki başka şeylere yatırım yapmak istiyordur, ancak MotoGP'de güzel bir motosikletle, başarılı bir takımla verdiğiniz imaj hiçbir tanıtım kampanyasıyla kıyaslanamaz."

"Bu yüzden neden böyle bir karar aldıklarını gerçekten anlamıyorum. Ama yine de kendilerine göre sebepleri olacaktır."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 1 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sezon hiç podyuma çıkamayan Mir, ilk turlarda podyum hasretini dindirebilecek bir performans sergiliyordu.

Ancak ilk olarak Francesco Bagnaia'yı geçmeye çalışırken zaman kaybeden Mir, son turlarda ise bir elektronik arızası nedeniyle yavaşlamak durumunda kaldı.

Mir, "İyi bir yarıştı, kesinlikle zevk aldım."

"İki şeyi daha iyi yapabileceğimi söyleyebilirim. İlki Bagnaia'ya karşı biraz daha agresif olmak, onu kovalarken zaman kaybettim.

"Fakat kendisinin yerinde olsaydım muhtemelen kimsenin bana çılgınca manevralar yapmasını istemezdim. Bu yüzden muhtemelen üç, dört tur kaybettim ki bu turlar yarışı daha önde bitirmek için çok önemliydi."

"Son üç turda ise mekanik bir arıza yaşadım ve motosikletin elektroniği tamamen gitti."

"Bu nedenle bir sıra kaybettim ve biraz yavaşlamak durumunda kaldım. Biraz şanssızdık ancak hiç olmazsa yarışı tamamlamayı başardık."

"Dürüst olmak gerekirse hızımdan memnunum. Genel olarak hayal kırıklığı dolu geçen bir sezondu, sürekli sorun yaşadık, birtakım hatalarımız oldu ve şans da bizden yana değildi." dedi.