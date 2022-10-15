Suzuki, MotoGP ayrılığı öncesinde tuhaf bir test ayarladı
Motorsport.com, Suzuki'nin MotoGP'den çekilmesinden önce Motegi'de iki günlük özel bir test yapacağını öğrendi
Suzuki test ekibi ve test sürücüsü Takuyu Tsuda, gelecek hafta Japonya'nın Motegi pistinde özel bir test yapacak. Bu test sadece, sezonun son yarışı Valencia için faydalı olabilir.
Valencia'daki yarış, MotoGP programını sonlandıracak olan Suzuki'nin fabrika takımı için final yarışı olacak.
Japon üretici, Mayıs ayında yaptığı şok edici duyuru ile sene sonunda MotoGP'den çekileceğini duyurmuştu. Bu karar, dış dünya kadar takımın sürücüleri ve takım çalışanları için de sürpriz olmuştu.
Benzer şekilde MotoGP organizatörü Dorna Sports da bu karara şaşırdı çünkü Suzuki, 2026 sonuna kadar MotoGP'de kalacağını teyit etmiş ve anlaşma imzalamıştı.
Suzuki'nin çekilme kararı almasının ardından takımın sürücüleri ve tüm çalışanları, geleceklerini garanti almak için iş aramaya başladılar. 2020 şampiyonu Joan Mir fabrika Honda takımıyla anlaşırken Alex Rins ise LCR Honda ile anlaştı.
Takımın diğer çalışanlarından da MotoGP'de yer bulmayı başaran isimler oldu. Rins'in ekip şefi Juan Manuel Cazeaux gelecek sene Aprilia'da Maverick Vinales ile, Mir'in ekip şefi Frankie Carchedi ise Gresini'de Fabio Di Giannantonio ile çalışacak.
Takımın diğer üyelerinin ise 2022 Valencia'dan sonra neler yapacağı belirsizliği sürüyor.
Bu yüzden Suzuki'nin planlamış olduğu bu iki günlük test için yapacağı harcama, geleceği belirsiz olan çalışanlar tarafından pek memnuniyetle karşılanmadı.
Motorsport.com, Japonya'daki özel testte bazı aerodinamik parçaların ve diğer bileşenlerin test edileceğini öğrendi ancak o parçaların Mir ya da Rins'in motosikletinde yarış ortamında kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.
Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.
Phillip Island'daki U viraja, Miller'ın adı verildi
Son Haberler
ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonu Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibinin oldu.
Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor
Carlos Sainz 2023 hedefinin, sezonun başlangıcından itibaren şampiyonluk mücadelesinde yer almak olduğunu belirtti.
Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu
Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa önünden TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce ve Federasyon Spor Kurulu Başkanı Murat Kaya’nın katılımlarıyla start alan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş’ın ilk startı vermesiyle başladı.
Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"
Ayao Komatsu, Mick Schumacher'in gelişimine Kevin Magnussen'in F1'e dönmesinin katkı sağladığına inanıyor.