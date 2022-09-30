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MotoGP / Tayland GP Haberler

Petrucci, Suzuki ile ilk sürüşlerinde normalden yavaş kaldığını hissetmiş

Suzuki'de Joan Mir'in yerine Tayland GP'ye katılan Danilo Petrucci, Cuma günkü antrenmanların ardından normalden daha yavaş olduğunu düşündüğünü söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Abdullah Çelik
Petrucci, Suzuki ile ilk sürüşlerinde normalden yavaş kaldığını hissetmiş
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İki kez MotoGP yarışı kazanan Petrucci, Ağustos ayında bileğini kıran ve iyileşme sürecinde olan Mir'in yerine bu hafta sonu Suzuki ile MotoGP'ye dönüş yaptı.

Petrucci, en son MotoGP yarışına geçen seneki son yarış Valencia'da Tech3 KTM ile çıkmıştı. Sonrasında KTM ile Dakar'a katılan Petrucci, bu sezon MotoAmerica Superbike'ta Ducati ile mücadele etti ve şampiyonada ikinci oldu.

Petrucci, bugünkü antrenman seansı ile 2013'te BMW motorlu Suter ile yarışmasından bu yana ilk defa 4 silindirli bir motosikletle yarıştı ve ilk kez Japon motosikletiyle yarışma fırsatı yakaladı.

Petrucci, günü 2.4 sn geride son sırada tamamlarken bu kadar geride kalmasına şaşırdığını kabul etti.

Petrucci, "Hızlı tur atamadım ancak sorun yok çünkü bu sabah son sırada olmadığım için mutluydum ve öğleden sonra en hızlı turumdan 1 sn daha iyi olabileceğimi yani 1.3 sn geride olabileceğimi hissettim."

"İlk iki sektördeki sert frenlemelerde zorlanıyorum. Diğer bölümlerde ise motosiklet gerçekten inanılmaz çünkü çok fazla yatma açısına, çok yüksek viraj hızına sahipsiniz."

"Tabii ki motosikleti tanımam, takımın beni tanıması gerekiyor çünkü diğer sürücülere göre ben ağırlık ve boy açısından oldukça farklıyım."

"Ancak bugün için çok mutluyum çünkü çok korkuyordum, heyecanlıydım ve meraklıydım."

"Normalde olduğumdan daha yavaş olduğumu düşündüm bu yüzden sabah yağmur yağmadığını görünce yarışa katılamayacağımı düşündüm. Ancak günün sonunda liderden 2 sn yavaş kaldım, hemen hemen geçen sene bitirdiğim yerdeydim!" dedi.

Danilo Petrucci, Team Suzuki MotoGP

Danilo Petrucci, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petrucci ayrıca, 2021'de Suzuki adına yarışabilseydi, bu durumda MotoGP kariyerinin bu kadar erken bitmeyebileceğini söyledi.

Petrucci, "Bu motosikletle geçen sene yarışabilseydim, MotoGP kariyerimi bırakmazdım çünkü bu motosikleti sürmekten gerçekten keyif aldım."

"Gerçekten çok yavaş kalabileceğimi düşünmüştüm. Yavaş kalsam da diğerlerinden çok da uzakta değildim."

"Pozisyonum, ergonomikler... İlk defa bir Japon motosikleti kullanıyorum ve bu çok farklı. Hiç param yok ama olsaydı, bu motosikleti alırdım!" dedi.

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