Marini: "Test mükemmel geçti"

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Sepang testlerinde öne çıkan motosiklet yine Ducati'ydi, genel klasmanda ilk dokuz sırada toplam yedi Ducati sürücüsü yer aldı.

Malezya'daki bu üç günlük testin son gününde Luca Marini 1:57.889'luk turuyla en hızlı zamanı yapmayı başardı.

Testin ardından yorumlarda bulunan Marini, "Bence harika bir testti, üçüncü gün mükemmeldi, programımızdaki her şeyi denedik."

"Yarış simülasyonu çok iyi gitti. 10 turluk bölümdeki hissimden çok memnunum. Durumu geliştirmeyi başardık, çok iyi çalıştık ve gün sonunda attığımız turlar çok iyiydi."

"Birçok farklı motosiklet denedim, deneyim kazanmak önemli. Artık Ducati DNA'sını çok iyi biliyorum ve çok seviyorum."

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Artık bu motosikletin tüm potansiyelini kullanabileceğimi hissediyorum, bu yıl doğru yönde çalışıyoruz, geçen yılki hatalardan ders çıkıyoruz. Bence tüm yarışlarda podyum için mücadele etmeye hazırız."

"Fakat diğer üreticiler de bu yıl güçlü olacak. Ayrıca diğer Ducati sürücüleri de rakip listesinin başında yer alıyor." dedi.

Geçen yılki Ducati GP22 ile yarışacak olan Marini, bu konuyla ilgili de, "İlk yarışlarda akıllı davranıp, özellikle ilk yarıda deneyimlerimizi kullanmaya odaklanmalıyız."

"Ancak Pecco ile konuşurken bana, yeni motosikletle ileriye doğru büyük bir adım attıklarını söyledi. Yani daha şimdiden iyi durumdalar, geçen yılki motosikletin mükemmelliğine yakınlar."

"Fakat kendi motosikletimin de çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum." dedi.