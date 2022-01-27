KTM ve Tech3 MotoGP takımları, 2022 renk düzenini tanıttı!

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2022 sezonu, 2017 yılında MotoGP'de yer almaya başlayan KTM'nin serideki altıncı sezonu olacak

Avusturyalı marka, 2019'dan bu yana fabrika takımına ve Herve Poncharal'ın Tech3 takımına motosiklet sağlıyor.

2021'de KTM için genel anlamda zor bir yıl oldu. Fabrika ekibi, Miguel Olvieira'nın üstün performansıyla Katalonya'da zafere ulaşırken, Avusturya'daki yağmurlu yarışta da Brad Binder galibiyete ulaştı.

Fakat KTM, 2020 yılında üç galibiyet almış ve yılı Ducati'nin sadece 21 puan gerisinde dördüncü bitirmişti. Oysa 2022 yılında lider Ducati'nin 152 puan gerisinde kaldılar ve sadece Aprilia'yı geçebilirler.

Bu yıla daha iyi olma hedefiyle giren Avusturyalı üretici, 2022 motosikletinin örtüsünü perşembe günü düzenlediği lansmanla kaldırdı.

Hem fabrika takımı hem de Tech3 motosikletinin tanıtıldığı etkinlikte, renk düzenlerinin 2021'le oldukça benzer olduğu görüldü.

Red Bull'un ana sponsorluğunda yarıştığı KTM fabrika ekibi, yine turuncu bir temele sahip ve motosikletin yan kısımlarında büyük Red Bull logoları yer alıyor.

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Diğer tarafta Tech3 ise büyük oranda turuncu rengi taşıyor ve motosiklette büyük harflerle KTM yazıyor.

Yeni sezonda Binder ve Oliveira fabrika takımında devam ederken, Tech3 ekibi sürücü kadrosunu tamamen yenileyecek. Bu yıl takıma Moto2 dünya şampiyonu Remy Gardner ve şampiyona ikincisi Raul Fernandez katılacak.

KTM yönetiminde kış aylarında bazı değişiklikler de oldu ve Mike Leitner görevinden ayrılırken, yerini Francesco Guidotti aldı.

KTM Motorsport patronu Pit Beirer, “2021, grubumuz için en başarılı motor sporları sezonuydu."

"Bir yıl boyunca Moto3 ile Moto2 dünya şampiyonluğunu kazanmak ve MotoGP'de 6. olmak gibi, pist yarışlarında yaptığımız iş etkileyiciydi."

“Bu, gelecekte yapacağımız her şey için motive edici bir şey."

“MotoGP'de böyle bir projeye başladığınızda, bir gün yarış kazanmak istiyorsunuz ve bunu söylemek kulağa oldukça basit gelse de, aslında bunu yapmak için pek çok insanın çabası gerekiyor."

“Bunu yaptık... Fakat bunu başarmak kolay değil. Bu seride bir hafta sonu galibiyete ulaşırken, sonraki hafta sonu ikinci bölüme kalabilmek için savaşmak zorunda kalabilirsin çünkü mücadele çok sıkı."

“Şimdi bizim için temel hedef, her hafta sonu tutarlı bir şekilde mücadelede olmak, ilk beşe girmek ve yıl sonunda, genel klasmanda podyum pozisyonlarında olmak."

“Bu sezon için hedef bu olmalı. Bunun çok yüksek olduğunu biliyorum çünkü diğer üreticilerin de iddialı hedefleri var ama şu anda güçlü bir ekibimiz, fabrikamız, motosikletlerimiz ve sürücülerimiz var.” dedi.

Gridin geri kalanı gibi KTM de Jerez'deki iki günlük Kasım testinde, 2022 için hazırlanmıştı.

Sezon öncesi testler 5-6 Şubat'ta Sepang'da başlayacak ve 11-13 Şubat'ta Endonezya'da devam edecek.

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