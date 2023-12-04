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Toprak ilk testten memnun: "İlk turdan sonra yüzümde büyük bir gülümseme vardı"

Portimao'da BMW ile ilk testini gerçekleştiren Toprak Razgatlıoğlu "mutlu olduğunu" ve ilk turun ardından yüzünde gülümseme oluştuğunu söyledi.

Lorenza D'Adderio
Editör Lorenza D'Adderio
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Yeni macera başladı! Temsilcimiz Toprak, hava koşullarının da etkisiyle BMW ile ilk sürüşünü Pazar günü gerçekleştirdi. İki tur sonra yaşanan küçük bir teknik sorun bile Toprak'ın M1000RR ile ilk sürüşünde gülümsemesinin önüne geçmedi.

Sadece 11 tur atan 2021 Dünya Şampiyonu için kesinlikle olumlu bir başlangıç oldu.

Test gününün sonunda epey mutlu görünen Toprak, BMW ile ilgili ilk izlenimlerini paylaştı ve son dört sezondur kullandığı Yamaha ile küçük bir karşılaştırmada bulundu.

Toprak, "Öncelikle nihayet diyorum!"

"Sözleşmemin bitmesini bekliyorduk ve nihayet bu sürecin ardından BMW'ye bindim. Benim için çok olumlu geçti, sert frenlemeyi seviyorum fakat motor freni çok işe yaradı."

"Takım içinde kendimi çok iyi hissediyorum, takımdaki insanlar çok iyi ve bu açıdan çok mutluyum."

"İlk gün geride kaldı, sanırım toplamda 11 tur attık ama hissi tatmak önemliydi. İlk yaklaşım çok iyi ve olumluydu." dedi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Photo by: BMW

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak daha sonra biraz daha detaya giriyor ve bize neler üzerinde çalıştıklarını anlatıyor.

"Ayarlar üzerinde bazı değişiklikler yapmaya çalıştık ama motosiklet hazır olmadığı için bugün pek yapamadık."

"Öğleden sonra yarım gün çalıştık. Bir sorun yaşadık ve herkes motordan kaynaklandığını söyledi ama aslında bir yağ sorunuydu."

"Bu yüzden zaman kaybettim ama son kısım çok olumluydu: Sekiz tur attım. Motosikleti tanımaya başladım çünkü bu ve eski motosikletim birbirlerinden çok farklı."

"Yine de çok mutluyum çünkü her turda kendimi geliştirdim ve motosikletin tarzını öğrenmeye başladım."

"Kendi tarzıma ihtiyacım var ama yavaş virajlarda artık kendimi daha iyi hissediyorum."

Toprak ilk testin ardından mutlu olduğunu yineledi.

"İlk turda gülümsüyordum. Özellikle de virajdan çıkarken! Geride kalan dört yıldan sonra eski motosikletimi iyi tanıyorum fakat bugün son virajın çıkışında inanılmaz bir güç hissettim."

"İlk virajda frenlemeye adapte olmam gerekti. Ayrıca, 1. virajdaki sorundan sonra pistin sol tarafında yağ vardı, bu yüzden ortayı kullandık."

"Benim için 1. virajı dönmek kolay değildi. Fakat her tur daha iyiye gidiyordum, motosikleti ve çekişi anlıyordum."

"Gaz ile olan tepkim de gelişti. Denemem gereken pek çok şey olsa da çok mutluyum."

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