Marquez'in sezon öncesi testlerine katılmasına izin verildi

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Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, Kasım ayında geçirdiği bir antrenman kazasının ardından çift görme sorunu yaşadı ve bu yüzden 2021'in son iki yarışını kaçırdı.

Pistlerden uzak üç ay geçiren Marquez, ameliyat olmadığı için uzun süre dinlenmek zorunda kaldı ve bu ayın başında nihayet motosiklet antrenmanı yapmasına izin verildi.

Geçen hafta Portekiz'deki Algarve Pisti'ne giden ve bir Honda RC213V-S Honda süren Marquez, test boyunca herhangi bir görüş problemi yaşamadı.

Sonrasında Honda CBR600 Honda motosikletiyle antrenmanlarına Valensiya'da devam etti ve bugün itibariyle, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek sezon öncesi testinde Honda MotoGP motosikletiyle sürüş yapacağı açıklandı. Bu, Marquez'in Ekim ayındaki Emilia Romagna GP'den bu yana ilk sürüşü olacak.

Sepang testi, 5 Şubat'ta başlayacak ve iki gün sürecek. Ertesi hafta Endonezya'da üç günlük bir test daha olacak. Marquez her iki testte de yer alacak.

Honda'dan yapılan kısa açıklamada, "Marc Marquez, 5 Şubat 2022'de Sepang'da gerçekleştirilecek testte yeni Honda RC213V ve Repsol Honda Team ile piste çıkması konusunda onay aldı."

"Kış boyunca görme durumunun seyrini görmek adına tıbbi kontrollerden ve incelemelerden geçti."

"Son haftalarda kaydedilen ilerlemeler göz önüne alındığında sağlık ekipleri, Marc'ın motosiklet antrenman yapacak kadar iyileştiğini belirttiler."

"Marc Portimao'da Honda RC213V-S sonra da Aragon'da Honda CBR600RR'ı denemeden önce, motokros antrenmanı yaptı."

"24 Ocak pazartesi günü Marquez, tedavisinin başarılı olduğunu ve MotoGP motosikletine binmek için uygun olduğunu doğrulayan bir başka tıbbi kontrolden daha geçti."

"Marquez bundan ötürü Endonezya'daki Mandalika kentine gitmeden önce, önümüzdeki hafta Sepang'da gerçekleştirilecek MotoGP testiyle beraber 2022 hazırlıklarına başlayacak."

“Bu, Marquez'in Pol Espargaro'nun önündeki 2021 Emilia Romagna GP'yi kazanmasından bu yana ilk MotoGP sürüşü olacak."

Marquez, geçen yıl kolundaki sakatlık nedeniyle sezon öncesi testlerini kaçırmıştı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP