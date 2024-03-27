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MotoGP Portekiz GP

Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"

Alex Rins, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adaptasyonunu hızlandırmak için "farklı bir şey yapması gerektiğini" düşünüyor çünkü Fabio Quartararo'nun ayarlarını kopyalamak istenen sonuçları vermedi.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Rins geçtiğimiz pazar günkü Portekiz Grand Prix'sini takım arkadaşı Quartararo'nun altı sıra gerisinde 13. sırada tamamlayarak, sezon öncesinde LCR Honda'dan geçişinin ardından Yamaha için ikinci rekabetçi hafta sonunu geçirmiş oldu.

Yamaha paketinin rekabetçi olmadığı sezon açılışı yarışında 16. olduğu sonuca göre büyük bir gelişme olsa da, İspanyol pilot Portimao'da Losail'de kendisini rahatsız eden aynı sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Şimdiye kadar Quartararo'nun ayarlarını temel alan 28 yaşındaki sürücü, 2024-spec M1'i daha iyi kavramak için artık farklı bir yöne gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Yamaha ile ilk puanlarını aldıktan sonra Rins, "Zor bir yarıştı. Katıldığım bu iki yarış, Katar ve Portimao, beklediğim gibi geçmedi."

"Kendi başımıza biraz daha çalışmamız gerekiyor. Motosiklet üzerinde küçük değişiklikler yaptık ama aşağı yukarı Fabio'nun kullandığı ayarlara odaklandık."

"Bu yarıştan sonra motosiklet üzerinde farklı bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim çünkü Katar'daki yarışa benzer sorunlar yaşadım."

"Freni bırakıp gaza bastıktan sonra ön tarafta çok zorlanıyordum. Dönüş yapmakta zorlanıyorum, yatış açısını istediğim gibi yapamıyorum." 

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motosikletteki pozisyonumdan çok ayarlarla ilgili. Yarışın ortasında motosiklet üzerindeki sürüş stilimi değiştirerek ön tarafı daha fazla kilitleyip kilitleyemeyeceğimi görmeye çalıştım ama yeterli olmadı."

"Görünüşe göre motosikletin dönüşünü sağlamak için ön tarafa daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor." dedi.

Yamaha, şampiyonada Japon ve Avrupalı markalar arasındaki farkı kapatmak için 2024 yılında getirilen yeni imtiyaz sisteminden faydalanarak pazartesi günü Portimao'da özel bir test düzenledi.

Ancak, kirli pist koşulları nedeniyle çok fazla faydalı çalışma gerçekleştirilemedi.

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