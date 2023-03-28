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Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, son haberlere göre kendisinin ve VR46 Akademisi'nin tüm imkanlarını Franco Morbidelli'ye yoğunlaştırmış vaziyette.

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Rossi, dikkatinin çoğunu Morbidelli'nin gelişimine vermiş vaziyette
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VR46 akademisinin kurulduğu 2014 sezonundan bu yana Rossi'nin himayesinde bulunan Morbidelli, 2017 sezonunda Moto2 şampiyonluğuna ulaşarak akademinin ilk büyük başarısını elde etti. 

2018'de MotoGP'ye yükselen Morbidelli, 2020'de epey iyi bir sezon geçirerek tam üç zafer kazandı ve şampiyonluğu sadece 13 puanla kaçırdı. 

Ancak sonrasında kendisi için işler epey kötüye gitti.

2021 sezonunun başlarında bir diz sakatlığı geçiren Morbidelli sakatlık dönüşünde Yamaha fabrika takımında Maverick Vinales'in yerini aldı ancak hiçbir şekilde eskisi gibi değildi.

2022 sezonunda da toparlanamayan ve yeni Yamaha'ya uyum sağlayamayan Morbidelli, şampiyonayı sadece 42 puanla 19. sboyunca onu rahatsız etti.

Kendisinin mevcut formu doğal olarak Rossi ve sağ kolu Uccio Salucci için de soru işaretlerini yanında getirmekte.

Motorsport.es'e konuşan Salucci, sorunun nerede olduğu sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse Morbidelli cephesinde neyin kötü gittiğini bilmiyorum, bu nedenle size cevap veremem."

"Ancak size şunu söyleyeyim: akademi ve Vale şu anda %60 oranında Franco Morbidelli'ye, %40 oranında da diğer sürücülere odaklanmış durumda."

"Onunla çok çalışıyoruz. Kolay bir süreçten geçmiyor ama nesi var sorunuza yanıt veremem."

"Sadece tek bir sorun yok, anlayamadığımız pek çok küçük şey bir araya geliyor.

"Umarız bu yıl rekabetçi olabilir. Ancak şu anda ne yazık ki size bir cevap veremem." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: MotoGP

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