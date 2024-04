Bezzecchi: "Sürüşüm Ducati GP23 ile hâlâ otomatikleşmedi"

Geçen yıl Arjantin, Fransa ve Hindistan'da elde ettiği zaferlerle ikinci sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Bezzecchi'nin, Francesco Bagnaia'nın fabrika Ducati takımı adına 2023 şampiyonluğunu kazandığı GP23 motosikletine geçerek formunu 2024'e taşıması bekleniyordu.

Pramac'a geçtikten sonra Ducati'deki diğer bazı sürücülerle aynı donanıma sahip olmamasına rağmen İtalyan sürücü, Portekiz'de bir altıncılık elde etmeden önce Katar'daki açılış yarışında 14. sırada yer alarak yeni sezona etkileyici bir başlangıç yapamamış oldu.

Şimdiye kadar düzenlenen iki sprint yarışından puan alamayan Bezzecchi şampiyonada 13. sırada ve sıralamada sadece bir Ducati sürücüsünün, yaptığı ağır kazanın ardından iyileşen Franco Morbidelli'nin, önünde yer alıyor.

Portimao'da konuşan 25 yaşındaki sürücü, frenleme altında tamamen farklı davranan GP22 motosikletinden adaptasyonunu sürdürürken, 2023 model Desmosedici'de hâlâ doğal hissetmediğini açıkladı.

Bezzecchi, "Sürüş stilimi değiştirmek zorundayım. Hâlâ değişmeye çalışıyorum çünkü bu şekilde sürmek benim için hâlâ otomatik gerçekleşmiyor."

"Geçen yıl çok fazla fren yaparak, frene çok fazla baskı uygulayarak motosikleti virajlara sokma konusunda gerçekten güçlüydüm."

"Bu motosiklet tam tersi şekilde çalışıyor. Bu yüzden düzlükte gerçekten iyi durması gerekiyor. Ancak daha sonra motosikleti döndürmek için freni bırakmanız gerekiyor."

"Freni tuttuğunuzda motosiklet geçen yıla kıyasla daha az dönüyor, bu yüzden benim için içeri girip freni bırakmak hâlâ çok doğal değil. İçgüdülerim bana frenleri tutmamı söylüyor."

"Ancak motosiklet üzerinde bazı değişiklikler yaparak, sürüş sırasında bunu yapmaya çok odaklanmaya çalışıyorum. Bazı büyük gelişmeler kaydettim Portimao bu tür şeyler için de zor bir pist çünkü açılı birçok frenleme alanınız var. Bu yüzden üzerinde çalışıyorum." dedi.

Bezzecchi, Portekiz GP sprint yarışına yine kötü bir başlangıç yapmış ve açılış turunun sonunda gridde altıncı sıradan 13. sıraya düşmüştü.

Bu, MotoGP kariyeri boyunca görülen ve nispeten güçlü sıralama seanslarından sonra kendisine telafi etmesi gereken çok fazla yer bırakan bir eğilimin devamı oldu.

Bezzecchi, geçen yılki Tayland GP'sinde, GP22'si ile kötü bir kalkış yapıp 10. virajı geniş dönmeye çalışırken 10.sıraya düşmüş ancak umut verici bir şekilde dördüncü sıraya yükselmişti.

Yarış başlangıçları hiç bir zaman güçlü noktası olmasa da üç kez Grand Prix kazanan Bezzecchi, yarış başlangıçlarının hâlâ optimum düzeyde performans gösteremediği bir alan olduğunu söyledi.

Bezzecchi, "Sprintte ne yazık ki başlangıçta bir hata yaptım. Hâlâ başlangıçlarda zorlanıyorum."

"Bu kavrama gerçekten zor ve ne yazık ki benim için üç yıl oldu. Startlarda istikrarlı olmak gerçekten zor. Bu yıllar boyunca hiçbir zaman arka arkaya üç ya da dört yarış iyi bir başlangıç yapamadım."

"Debriyaj hissi her zaman farklıdır. Ne yazık ki başlangıçta motosikletimin önü biraz fazla kalktı ve hızlanamadım. Ondan sonra orta sıralardaydım."

"Ducati debriyajı MotoGP'deki ilk yılımdan beri gerçekten zor. Moto2 motosikletiyle bile kalkışlarda hiçbir zaman kahraman olamadım."

"Ancak MotoGP'ye geçtiğimde gerçekten çok zorlandım. Geçen yıl sürekli olarak mükemmel olmasam da en azından oldukça iyiydim."

"Bu yıl Katar'da bu motosikletle çok iyi başladım ama Portekiz'de maalesef hayır." dedi.

