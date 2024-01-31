Prime'a abone ol
MotoGP
Haberler

Pramac MotoGP sürücüsü Morbidelli, korkutucu kaza sonrası hastanede gözlem altına alındı

Antrenman sırasında geçirdiği bir kazada, başına darbe alan Pramac MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli, hastanede gözlem altına alındı.

Editör German Garcia Casanovs
Yardımcı Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Franco Morbidelli, Pramac Racing

Yeni Pramac sürücüsü, geçtiğimiz günlerde Portimao'da düzenlenen WSBK testlerinde yer almış ve burada yol motosikletine daha yakın olan özel bir Ducati kullanmıştı.

Teste katılan MotoGP sürücüleri arasında Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi ve Marc Marquez de vardı. Hatta testin ilk günün Valentino Rossi de sürüş yaptı.

Salı günkü ikinci günde Morbidelli, 9. virajda çok ağır bir kaza geçirdi.

Aruba Ducati takımı tarafından düzenlenen özel bir etkinlik olduğu için, pistte yetkililer ve sağlık personeli vardı fakat bir MotoGP yarışı kadar çok değillerdi.

Kazanın ardından Marquez kardeşler olay yerine gelerek motosikletlerini durdurdular ve Morbidelli'nin ambulansa taşınmasına yardım ettiler.

Hatta Pramac takımı sosyal medya üzerinden iki Gresini sürücüsüne yardımları için teşekkür etti.

Darbenin çok güçlü olduğunu ve İtalyan sürücünün çok sarsıldığını gören pistteki sağlık ekibi, Morbidelli'yi Faro Hastanesi'ne nakletme kararı aldı ve burada bir CT taraması yapıldı.

Kafasında küçük bir kan pıhtısı tespit edildi ve bundan ötürü de geceyi hastanede geçirdi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing


Motorsport.com, Çarşamba sabahı doktorların pıhtının gelişimini kontrol etmek için Morbidelli'ye ikinci bir CT taraması yaptığını öğrendi.

Açıklamada, "Görünüşe bakılırsa her şey yolunda, kafasına aldığı büyük darbeye rağmen herhangi bir sorunu olmadığını doğrulamak üzere ikinci CT taraması yapıldı."

"İzlenimler olumlu ama emin olmak istediler." denildi.

Şu an için doktorlar, Faro'da bir gün daha kalması beklenen Morbidelli'yi henüz taburcu etmedi.

"Bu gece hastaneden çıkmasına izin verip vermeyeceklerini göreceğiz, ancak büyük olasılıkla yarına kadar İtalya'ya geri dönemeyecek."

Morbidelli'nin 1 Şubat'ta eve dönmesi halinde, 6-8 Şubat'taki Malezya testine gitmeden önce dört günü olacak.

Kaynaklar, "Bugün ya da yarın eve gitmesine izin verirlerse,  gelecek haftaki teste katılabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bunu takımdan teyit edemedik." diye belirttiler.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
German Garcia Casanovs
MotoGP, 2027'de 850cc motorlar hedefliyor

MotoGP, 2027'de 850cc motorlar hedefliyor

MotoGP
Katar GP

MotoGP, 2027'de 850cc motorlar hedefliyor MotoGP, 2027'de 850cc motorlar hedefliyor

Honda ile olan ilişkisini sonlandıran Red Bull, Marquez'i takip edecek

Honda ile olan ilişkisini sonlandıran Red Bull, Marquez'i takip edecek

MotoGP

Honda ile olan ilişkisini sonlandıran Red Bull, Marquez'i takip edecek Honda ile olan ilişkisini sonlandıran Red Bull, Marquez'i takip edecek

Luca Marini, 2024 için Honda ile görüşmelere başladı

Luca Marini, 2024 için Honda ile görüşmelere başladı

MotoGP
Malezya GP

Luca Marini, 2024 için Honda ile görüşmelere başladı Luca Marini, 2024 için Honda ile görüşmelere başladı

Franco Morbidelli
Daha fazlası
Franco Morbidelli
Quartararo, Ducati'de Márquez'den çok Morbidelli'nin ne yaptığına bakacak

Quartararo, Ducati'de Márquez'den çok Morbidelli'nin ne yaptığına bakacak

MotoGP

Quartararo, Ducati'de Márquez'den çok Morbidelli'nin ne yaptığına bakacak Quartararo, Ducati'de Márquez'den çok Morbidelli'nin ne yaptığına bakacak

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

MotoGP
Katar GP

Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok" Espargaro: "Morbidelli'nin kimseye saygısı yok"

Morbidelli: "Espargaro yaptığıyla gurur duymaktan ziyade utanmalı"

Morbidelli: "Espargaro yaptığıyla gurur duymaktan ziyade utanmalı"

MotoGP
Katar GP

Morbidelli: "Espargaro yaptığıyla gurur duymaktan ziyade utanmalı" Morbidelli: "Espargaro yaptığıyla gurur duymaktan ziyade utanmalı"

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol