Pramac MotoGP sürücüsü Morbidelli, korkutucu kaza sonrası hastanede gözlem altına alındı

Yeni Pramac sürücüsü, geçtiğimiz günlerde Portimao'da düzenlenen WSBK testlerinde yer almış ve burada yol motosikletine daha yakın olan özel bir Ducati kullanmıştı.

Teste katılan MotoGP sürücüleri arasında Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi ve Marc Marquez de vardı. Hatta testin ilk günün Valentino Rossi de sürüş yaptı.

Salı günkü ikinci günde Morbidelli, 9. virajda çok ağır bir kaza geçirdi.

Aruba Ducati takımı tarafından düzenlenen özel bir etkinlik olduğu için, pistte yetkililer ve sağlık personeli vardı fakat bir MotoGP yarışı kadar çok değillerdi.

Kazanın ardından Marquez kardeşler olay yerine gelerek motosikletlerini durdurdular ve Morbidelli'nin ambulansa taşınmasına yardım ettiler.

Hatta Pramac takımı sosyal medya üzerinden iki Gresini sürücüsüne yardımları için teşekkür etti.

Darbenin çok güçlü olduğunu ve İtalyan sürücünün çok sarsıldığını gören pistteki sağlık ekibi, Morbidelli'yi Faro Hastanesi'ne nakletme kararı aldı ve burada bir CT taraması yapıldı.

Kafasında küçük bir kan pıhtısı tespit edildi ve bundan ötürü de geceyi hastanede geçirdi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing



Motorsport.com, Çarşamba sabahı doktorların pıhtının gelişimini kontrol etmek için Morbidelli'ye ikinci bir CT taraması yaptığını öğrendi.

Açıklamada, "Görünüşe bakılırsa her şey yolunda, kafasına aldığı büyük darbeye rağmen herhangi bir sorunu olmadığını doğrulamak üzere ikinci CT taraması yapıldı."

"İzlenimler olumlu ama emin olmak istediler." denildi.

Şu an için doktorlar, Faro'da bir gün daha kalması beklenen Morbidelli'yi henüz taburcu etmedi.

"Bu gece hastaneden çıkmasına izin verip vermeyeceklerini göreceğiz, ancak büyük olasılıkla yarına kadar İtalya'ya geri dönemeyecek."

Morbidelli'nin 1 Şubat'ta eve dönmesi halinde, 6-8 Şubat'taki Malezya testine gitmeden önce dört günü olacak.

Kaynaklar, "Bugün ya da yarın eve gitmesine izin verirlerse, gelecek haftaki teste katılabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bunu takımdan teyit edemedik." diye belirttiler.