Morbidelli: "MotoGP sezonu öncesinde "garip" kazaya neyin sebep olduğu hâlâ belirsiz"

Kış aylarında Yamaha'dan ayrılan Morbidelli, Portimao'da Ducati V4 Panigale yol motosikletiyle yeni sezona hazırlanırken 9. virajda büyük bir kaza geçirdi ve başına büyük bir darbe aldı.

İtalyan sürücü kontrol için hastaneye götürülmek zorunda kaldı ve doktorlar kafasında küçük bir pıhtı oluştuğunu keşfetti.

Morbidelli, uzun süren iyileşme süreci nedeniyle Sepang ve Losail'deki iki sezon öncesi testini de kaçırmak zorunda kaldı ve bu hafta sonu Katar'daki ilk yarış öncesinde rakiplerine kıyasla geride kaldı.

Ocak ayındaki Portimao düşüşünden bu yana ilk kez konuşan Morbidelli, kazadan önceki ve sonraki anlarda tam olarak ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Morbidelli, "[Her şey] net değil. Bu bir piste çıkış turuydu ve yaralanma oldukça garipti ve kaza da oldukça garipti."

"Ama hatırlamıyorum, net görüntüler yok. Her şey yolunda gittiği için mutluyum. Portimao bir rollercoaster. Özel bir pist ve bazen çok tehlikeli olabiliyor. Ama aynı bu sporda olduğu gibi çok eğlenceli ve çok tehlikeli."

"Çakıl üzerinde bazı iyileştirmeler var ama ben hayatımda Portimao'nun çakılına hiç dokunmadım."

"Yemin ederim. Son seferinde bile çakıllara dokunmadım. Sadece asfalta dokundum, kafamla oldukça güçlü bir şekilde." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Morbidelli'nin, sağlık ekipleri kendisine müdahale etmeden önce 9. virajdaki olay yerine ilk ulaşan ismin Ducati'den takım arkadaşı Marc Marquez olduğu, İspanyol sürücünün Morbidelli'yi pistte bilinçsiz bir şekilde yatarken bulduğu bildirildi.

İtalyan sürücü Portekiz'deki kazadan bu yana motosiklete binemiyor. Cuma günkü açılış antrenman seansı, Morbidelli'nin bir ayı aşkın süre sonra katılacağı ilk seans olacak.

Son 30 gün, 29 yaşındaki sürücü için acı verici olsa da, Morbidelli kazadan sonra iyileşebildiği ve yeni sezonun başlangıcı için Katar'a gidebildiği için kendisini şanslı görüyor.

Morbidelli, "Sakatlığın daha kötü yanları da oldu. Örneğin hikayesi. Marc ile konuştum ve bana beni pistte nasıl bulduğunu ve neler olduğunu anlattı. Bu sakatlığın daha kötü sahneleri de oldu."

"İşin sevindirici tarafı, herkesin olmasından korktuğu hiçbir şey olmadı. Tanrı'ya şükürler olsun. İşin mutlu kısmı, bu sakatlığı atlatmak ve bu sezona hazırlanacağım motosikletle çalışmak olacak." dedi.

Morbidelli 2019'dan bu yana ilk kez Yamaha M1 dışında bir motosiklet kullanacak. 2023'teki zorlu sezonun sonunda Japon üreticiyle yollarını ayıran Morbidelli, Pramac Ducati takımıyla güçlerini birleştirdi.

Morbidelli, geçirdiği kafa travması nedeniyle kariyerinin "en önemli" sezon öncesi test aşamasını kaçırdığını ve yılın başında karşılaştığı zaman kısıtlamasının farkında olduğunu itiraf etti.

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için testlerin olmadığı özel bir sezon öncesi oldu ve bu yılki testler muhtemelen MotoGP'de bulunduğum tüm yılların en önemlisiydi çünkü tamamen yeni bir motosiklet ve özellikle rekabetin yüksek olduğu bir şampiyona olacak."

"Ancak durum böyle ve biz de bu durumu en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız; İlk aşamalarda sakin olup, pist dışında ritmimizi korumaya çalışacağız ve bir şeyler gelmiyorsa çok fazla stres yapmayacağız çünkü bu kısa sürede pek çok şey öğrenmem gerektiğini biliyoruz."

Morbidelli'ye bu hafta sonu Losail Uluslararası Pisti'nde MotoGP'ye dönmesi için doktorları tarafından onay verildi.