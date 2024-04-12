Salucci: "Hedefimiz fabrika çıkışlı bir motosiklete sahip olmak"

Valentino Rossi'nin VR46 takımı, Luca Marini'ye verilen fabrika çıkışlı bir motosiklet ve Marco Bezzecchi'ye verilen bir yıl önceki motosiklet için Ducati ile anlaştıktan sonra 2022'de MotoGP premier sınıfındaki ilk çıkışını yaptı.

VR46'nın Ducati ile 2025 ve 2026 yılları için yenileme opsiyonuna sahip olduğunu ve opsiyonun mayıs sonunda sona ereceğini ancak takımın sürücüleri için iki yıl eski Desmosedici motosikletlerle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

KTM ile temaslarını sürdürmesine rağmen, Rossi'nin Japon üreticiyle olan tarihsel bağı göz önüne alındığında en net alternatif her zaman Yamaha olarak görünüyor.

Ancak hiçbir zaman tamamen göz ardı edilmeyen bu olasılık, VR46 ve Ducati'nin bu hafta sonu Austin'deki MotoGP'nin Amerika ayağında bile birlikteliklerinin devamının duyurulabileceği bir açıklama hazır görünse bile diğer seçenekler hâlâ masada gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Salucci, "Yamaha benim ikinci evim. Ama öncelikle bize sunması gereken şey daha rekabetçi bir motosiklet. Ducati harika bir motosiklet ve performansı çok yüksek. Bunu ortaklarımıza borçluyuz. Değişim kolay değildir." dedi.

Uccio Salucci, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

VR46'nın Ducati ile devam etmesi halinde, 2022 sonunda RNF takımıyla ortaklığı sona erdiğinden beri bir uydu takım kurmaya çalışan Yamaha üzerindeki baskı artacak.

Ancak Yamaha'nın son hızdaki zayıflığı hâlâ aşikar olduğundan, fabrika takımının yanında ikinci bir takımı güvence altına almanın en iyi yolunun bir uydu takımı desteklemek için mali bir paket sağlamak olduğuna inanılıyor.

Ancak şu ana kadar bu seçenek, 2023'te Bezzecchi ile Arjantin, Fransa ve Hindistan'da üç MotoGP galibiyeti ve her iki sürücüsüyle birden fazla podyum elde eden VR46 gibi bir takım için yeterince çekici olmadı.

VR46 ayrıca bu sezondan itibaren Endonezya devletine ait enerji şirketi Pertamina'yı isim sponsoru olarak alarak daha fazla sponsorluk desteği elde etti.

Rossi'nin ekibinin aklında ideal bir senaryo bulunuyor. Ducati ile devam etmek ama 2025 için fabrika çıkışlı bir motosiklete kavuşmak. Ancak bunun önündeki mevcut engel, Ducati'nin bu motosikletlerden yalnızca dördünü (ikisi fabrika takımına ve ikisi Pramac takımına) sağlama planı.VR46'nın fabrika çıkışlı bir motosiklet alabilmesi için Pramac patronu Paolo Campinoti'nin 2025 için fabrika motosikletlerinden birini gönüllü olarak bırakmasını gerektirecek.

Bu senaryo pek olası görünmese de Salucci, "Pramac, Ducati'nin referans uydu takımıdır. VR46 bu statünün peşinde değil. Bizim istediğimiz büyümek ve gelecek yıl resmi bir motosiklete sahip olmak." dedi.