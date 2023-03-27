Marquez: "Ceza almayı hak ettim, herkesten özür dilerim"

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Pole pozisyonundan başladığı ancak startta dördüncülüğe gerilediği ana yarışın henüz üçüncü turunda bir frenaj hatası yapan Marquez, hemen önündeki Miguel Oliveira'ya sert bir şekilde çarparak hem kendisinin, hem Oliveira'nın yarışa veda etmesine sebep olmuştu.

Marquez kaza nedeniyle gelecek haftaki Arjantin GP'si için çifte uzun tur cezası aldı, ancak bu cezayı elinden ameliyat olması ve yarışı kaçıracak olması nedeniyle çekmeyecek.

Bir kural açığı nedeniyle cezadan kurtulmasına rağmen pişman hisseden Marquez, hatasını kabul ediyor ve cezanın doğru olduğunu düşünüyor.

Yarıştan sonra konuşan Marquez, "Dürüst olmak gerekirse cezadan ötürü çok endişeli değilim. Bugün en önemli şey Miguel'in iyi olması, benim için de en önemli şey bu çünkü büyük bir hata yaptım."

"Çok sert bir fren yapmam sonucu ön lastik kilitlendi, bu da freni bırakmamı gerektirdi. Niyetim soldan gitmekti ancak motosikleti toparlayamadım ve iç çizgiye geçmek zorunda kaldım. [Jorge] Martin'den kaçınabildim ancak Miguel ile temas yaşadım."

"Onun için çok endişelendim, büyük bir temastı."

"Kendisinden, takımından ve Portekizli taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Arjantin'de bunun için çifte uzun tur cezası aldım ve buna tamamen katılıyorum."

"Bunun dışında elimde ve dizimde birkaç sakatlık vardı. Kontrol etmemiz gerekiyor ama şu anda benim durumum çok da önemli değil." dedi.

Bazı sürücüler Marquez'in cezasının daha sert olması gerektiğini düşünürken, Aleix Espargaro işi en ileri noktayı götürerek altı kez dünya şampiyonunun bir yarış men cezası alması gerektiğini söyledi.

Bu eleştirilere yanıt veren Marquez basitçe kurallarda öngörülen cezayı aldığını ancak öngörülmesi halinde daha ağır bir cezayı da kabul edebileceğini söyledi.

Marquez, "Perşembe günü kurallarla ilgili güvenlik brifinginde bu olaylar için öngörülen ceza buydu."

"Eğer geçiş yaparken tehlikeli bir duruma sebep olur ve başka bir sürücüye çarparsanız, sonraki yarış çifte uzun tur cezası alacaksınız."

"İkinci kez bu durum tekrarlanırsa yarışa pit yolundan başlayacaksınız, üçüncü kez tekrarlanırsa pitten geçme cezası alacaksınız."

"Açıklanan cezalara göre almam gereken ceza çifte uzun tur, ancak kurallar daha ağır bir ceza öngörüyorsa bunu kabul edeceğim, çünkü hata bana ait."