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MotoGP Portekiz GP

Morbidelli: "Motosiklette en çok eksikliğini hissettiğim şey özgür olmak"

Pramac Ducati MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli, motosikletini içgüdüsel olarak sürme 'özgürlüğünü' özlediğini söylüyor.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Franco Morbidelli, Pramac Racing

Franco Morbidelli, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Üç kez MotoGP yarışı kazanan Morbidelli, GP24'ü anlama konusunda bir adım atmasına rağmen zorlu bir Portekiz Grand Prix hafta sonu geçirdi.

17. olan Morbidelli, açılış turunda kaza yaptıktan sonra yarışı 18. sırada tamamladı.

Morbidelli'nin 2024 için Yamaha'dan Ducati'ye geçişi, sezon öncesi testlerin tamamını kaçırmasına neden olan bir antrenman kazasında geçirdiği beyin sarsıntısından büyük ölçüde etkilendi.

Bu nedenle Morbidelli şu anda GP24'ü içgüdüsel olarak kullanamadığını ve süreç hakkında çok fazla düşündüğünü söylüyor.

"Şu anda motosiklette en çok eksikliğini hissettiğim şey bilgi ve refleksle bir şeyler yapma özgürlüğü." 

"Vites kolundaki cihazları çalıştırmak için çok fazla düşünmem gerekiyor, bu da alıştığımdan farklı bir durum."

"Şu anda bir şeyler düşünüyorum ve sürüşümü en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıyorum."

Franco Morbidelli, Pramac Racing

Franco Morbidelli, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli saygısından dolayı Yamaha ve Ducati motosikletleri arasında karşılaştırma yapmayı reddetti, ancak Portekiz GP'sindeki hızının sınırlamalarına rağmen ilk 8 için yeterince iyi olmasından 'etkilendiğini' belirtti.

M1 ve GP24'ü karşılaştırması istendiğinde, "Karşılaştırma yapmak istemiyorum çünkü bu adil olmaz, bu konuda centilmen kalmayı seviyorum."

"Söyleyebileceğim şey, bu motosikletle kendimi iyi hissettiğim. Yarıştaki ritme de bakacak olursanız, özgür olmadan ve birçok şeyi düşünerek sürdüğümde bile ritmimiz 6. ya da 7. olmak için yeterince iyiydi."

"En etkileyici olan buydu. Motosiketle kendimi çok iyi hissediyorum ve çok fazla potansiyel görüyorum."

"Mesele motosiklete mümkün olduğunca alışmak ve mümkün olan en kısa sürede motosikletin maksimum potansiyelini ortaya çıkarmak, ama bunu hâlâ yapamıyorum."

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